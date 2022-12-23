إليكِ بُنيتي 🥰

{مُدَلَّلَتُهُ}

{مُدَلَّلَتُهُ}

*أستاذة*
إنضم
18 أوت 2008
المشاركات
14,995
النقاط
1,171
محل الإقامة
Nëvêr Lànd
الجنس
أنثى
السلام عليكن و رحمة الله تعالى و بركاته

كيف حالكن يا طيبات ؟

اليوم و انا ندور فالتيليغرام لقيت قناة مهتمة بتوجيه النصح لليافعات للدكتورة هبة المنجي قلت علاه ما نجيش للمتي الحبيبة و ندير موضوع سيكون متجددا بإذن الله فيه مجموعة من النصائح يا سيدي لوكان نطبقو نصيحة وحدة فالأسبوع و نحاولو نكتسبوها كعادة رانا فالفايدة 😍

يا الله حبيباتي حاولو تقراو وطبقو و عيطو لكامل صديقاتكم تع المنتدى يستفادو 😍
 
{مُدَلَّلَتُهُ}

{مُدَلَّلَتُهُ}

*أستاذة*
إنضم
18 أوت 2008
المشاركات
14,995
النقاط
1,171
محل الإقامة
Nëvêr Lànd
الجنس
أنثى
هل تفهمين نفسك جيدًا بنيتي؟
هل تعلمين حقًا ما هي أهم قيم حياتك؟
ما هي مبادئك التي تسيطر على حكمك على الأمور؟
ما هي قناعاتك نحو ذاتك؟
كيف ترين نفسك؟
هل عندك وعي كامل بنقاط قوتك ونقاط ضعفك؟
ما هي أهدافك في الحياة صغيرتي؟
أم أنك من هؤلاء الذين يعيشون بلا هدف؟!!
ابحثي عن اجابات هذه الأسئلة قبل التفكير في الزواج يا حبيبة..
فسوف تساعدك الإجابات كثيرًا في الاختيار السليم..

مهم أن تقارني بين قيمك ومبادئك وقيم الشخص المتقدم لك ومبادئه.. وعيك باختلاف القيم والأولويات بينكما يساعدك على اتخاذ القرار بالموافقة أو الرفض.. سأعطيك مثال يا جميلتي حتى تفهميني جيدًا.. لنفترض أن أهم قيمة عندك في الحياة هي الاحترام وتقدم لك شخص مؤمن تماما أنه لا يوجد كرامة بين الرجل وزوجته وأن المزاح بالشتائم يزيد الألفة بين الزوجين أو الخطيبين في بعض الأحيان .. هذا يسمى تعارض للقيم بنيتي ولن تنجح هذه الزيجة بكل أسف

مهم أن تدرسي شخصيته بعمق وتعرفي ميزاته وعيوبه.. لا تتوقعي قدرتك على تغيير العيوب بعد الزواج فهذا أمر صعب يا فتاتي.. بل ادرسي: هل عندك القدرة على التعايش مع هذا العيب وتحمله في مقابل الميزات الأخرى؟

قلبي معك يا حبيبة في هذه الفترة العصيبة .. توافد الخطاب ليس بالأمر الهين عليك وأنا أعلم فقد جربت .. وأشعر بخلجات نفسك التي تتردد داخلك كل مرة وتقول "أيكون هذا هو أم ليس بعد؟"

عليك بأمرين بنيتي.. الاستخارة كما أوصانا نبينا صلى الله عليه وسلم والوعي بذاتك وتحكيم عقلك في كل خطوة.. فلا تتسرعي

#إليكِ_بنيتي
#مع_حبي
#د_هبة_المنجي
 
{مُدَلَّلَتُهُ}

{مُدَلَّلَتُهُ}

*أستاذة*
إنضم
18 أوت 2008
المشاركات
14,995
النقاط
1,171
محل الإقامة
Nëvêr Lànd
الجنس
أنثى
أتمنى لو كل بنت تربت على
أن الحياء زينة المرأة المسلمة 💖
وأن الحياء خلق الإسلام
وأن الحياء لا يعني إنك تفقدي أنوثتك ورقتك وإنما تصونيها
وأن الحياء هو الفطرة التي خلق الله عليها النساء
وأن الحياء أساسه الحشمة والوقار والهيبة
والحشمة لا تكون في الملبس فقط وإنما في حديثك وحركاتك وسكناتك وطلتك ونظرة عينك وصورتك وحتى ما تكتبين على صفحتك
الحياء لا يقيدك وإنما يحميك
فالعالم مليء بضعاف النفوس مرضى القلوب يا صغيرتي
حياؤك يجعلك دوما ملكة متوجة في برج عاجي
حياؤك يعززك فلا تكوني متاحة للجميع في كل وقت
ويجبر الآخرين على اختيار الألفاظ الراقية عند الحديث معك
حياؤك وحشمتك تجبر الناظر إليك على غض بصره عنك
حياؤك عصمتك وحصنك فلا تستبدليه بكنوز الدنيا بنيتي ‌❤️⁩‌❤️

#د_هبة_المنجي
#الحياء
#إليك_بنيتي
 
{مُدَلَّلَتُهُ}

{مُدَلَّلَتُهُ}

*أستاذة*
إنضم
18 أوت 2008
المشاركات
14,995
النقاط
1,171
محل الإقامة
Nëvêr Lànd
الجنس
أنثى
معظم الأفراح الأسطورية والمظهرية الكدابة والرومانسية المصطنعة بابتذال واضح لتعطي انطباع الفرحة الجنونية بتكون مقدمة لحياة في منتهى التعاسة
اعلمي بنيتي أن كل هذا لا يدل أبدا على الحب أو الأمان
وليس هذا حبا على الإطلاق 💔
من يحبك حقا لن يستخدمك للاستعراض وجذب الأنظار "إليه" .. تصبحين في هذه اللحظة "شيئا" يشعره بالتميز ويباهي به مثل السيارة والساعة ونظارة الشمس والحذاء الماركة .. أعزك الله

فلا تغرنك تلك المظاهر ولا تتمني مثلها واحرصي أن تلاحظي الخاطب إن كان عنده ميول استعراضية فهذا له دلالة مخيفة بالنسبة لك .. ستتحولين لشيء يمتلكه .. وأنت إنسانة ولست شيئا جامدا يمتلك
صدقيني كلما كان الأمر بسيطا وهادئا وعفويا .. والأهم بدون مخالفات شرعية .. كان أكثر صدقا وأكثر بركة ‌❤️

#د_هبة_المنجي
#إليك_بنيتي
 
{مُدَلَّلَتُهُ}

{مُدَلَّلَتُهُ}

*أستاذة*
إنضم
18 أوت 2008
المشاركات
14,995
النقاط
1,171
محل الإقامة
Nëvêr Lànd
الجنس
أنثى
هل تسألين بنيتي عن الرجل الحقيقي الذي تأمنيه على نفسك ؟
دعيني أقول لك 🌷
رجل شريف ذو مروءة مقيم لصلاته يغض بصره عن النساء ولا يقبل الكسب الحرام
نعم .. هو عملة نادرة هذه الأيام صغيرتي .. فتمهلي حتى يرزقك الله بمثله .. وترفعي عن أشباه الرجال فإنهم بلا فائدة حقيقية .. لا يستحقون مثلك يا بنية ⭐

#د_هبة_المنجي
#إليك_بنيتي
 
{مُدَلَّلَتُهُ}

{مُدَلَّلَتُهُ}

*أستاذة*
إنضم
18 أوت 2008
المشاركات
14,995
النقاط
1,171
محل الإقامة
Nëvêr Lànd
الجنس
أنثى
إذا كنت مسلمة محتشمة .. محجبة حجابًا شرعيًا .. فهذه الرسائل لك ابنتي:
1- ربنا يثبتك .. بادعيلك من قلبي 😍😍😍
2- استعيني بالله ولا يغرنك استقامتك فهي محض فضل من الله
3- تسلحي بالحياء والعفة ولا يستدرجنك بريق الموضة .. أنت الأجمل
4- ثقي بنفسك .. تستطيعين أن تكوني مثلهم .. لكنك اخترت الطريق الأصعب في الدنيا ليمهد لك طريقًا إلى الجنة بإذن الله
5- أخلصي نيتك لله .. سترتِ الزينة خارج البيت امتثالًا لأمر الله .. هدفك رضا الله فقط
6- أنت سفيرة لدين الله بأخلاقك وسلوكك ومظهرك.. كوني نظيفة .. لطيفة .. أنيقة
7- كلما ضعفت .. استحضري نوايا ارتداء الحجاب الشرعي .. كوني مع الله
8- كلما دعتك نفسك إلى التقصير في الحجاب وسط الإغراءات التي تحيط بك .. هذبي نفسك بإضافة الجديد إلى حشمتك
9- تواضعي .. ولا تتكبري على أخواتك المسلمات مهما كن متبرجات وتذكري "كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم" وإن لم تكوني جربت التبرج من قبل فانظري حولك كم من محجبات تركن حجابهن في لحظة ضعف .. لا ندري بم يختم لنا !
10 - وأخيرًا احرصي على الزواج من "الرجل" المسلم الحق الذي يعينك على طاعة الله وفرَّي من الديوث فرارك من الأسد

#د_هبة_المنجي
#إليك_بنيتي
 
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