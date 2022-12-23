إليكِ بُنيتي 🥰

{مُدَلَّلَتُهُ}
*أستاذة*
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السلام عليكن و رحمة الله تعالى و بركاته
كيف حالكن يا طيبات ؟
اليوم و انا ندور فالتيليغرام لقيت قناة مهتمة بتوجيه النصح لليافعات للدكتورة هبة المنجي قلت علاه ما نجيش للمتي الحبيبة و ندير موضوع سيكون متجددا بإذن الله فيه مجموعة من النصائح يا سيدي لوكان نطبقو نصيحة وحدة فالأسبوع و نحاولو نكتسبوها كعادة رانا فالفايدة
يا الله حبيباتي حاولو تقراو وطبقو و عيطو لكامل صديقاتكم تع المنتدى يستفادو
كيف حالكن يا طيبات ؟
اليوم و انا ندور فالتيليغرام لقيت قناة مهتمة بتوجيه النصح لليافعات للدكتورة هبة المنجي قلت علاه ما نجيش للمتي الحبيبة و ندير موضوع سيكون متجددا بإذن الله فيه مجموعة من النصائح يا سيدي لوكان نطبقو نصيحة وحدة فالأسبوع و نحاولو نكتسبوها كعادة رانا فالفايدة
يا الله حبيباتي حاولو تقراو وطبقو و عيطو لكامل صديقاتكم تع المنتدى يستفادو