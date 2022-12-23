إليكِ بُنيتي 🥰

هل تفهمين نفسك جيدًا بنيتي؟

هل تعلمين حقًا ما هي أهم قيم حياتك؟

ما هي مبادئك التي تسيطر على حكمك على الأمور؟

ما هي قناعاتك نحو ذاتك؟

كيف ترين نفسك؟

هل عندك وعي كامل بنقاط قوتك ونقاط ضعفك؟

ما هي أهدافك في الحياة صغيرتي؟

أم أنك من هؤلاء الذين يعيشون بلا هدف؟!!

ابحثي عن اجابات هذه الأسئلة قبل التفكير في الزواج يا حبيبة..

فسوف تساعدك الإجابات كثيرًا في الاختيار السليم..



مهم أن تقارني بين قيمك ومبادئك وقيم الشخص المتقدم لك ومبادئه.. وعيك باختلاف القيم والأولويات بينكما يساعدك على اتخاذ القرار بالموافقة أو الرفض.. سأعطيك مثال يا جميلتي حتى تفهميني جيدًا.. لنفترض أن أهم قيمة عندك في الحياة هي الاحترام وتقدم لك شخص مؤمن تماما أنه لا يوجد كرامة بين الرجل وزوجته وأن المزاح بالشتائم يزيد الألفة بين الزوجين أو الخطيبين في بعض الأحيان .. هذا يسمى تعارض للقيم بنيتي ولن تنجح هذه الزيجة بكل أسف



مهم أن تدرسي شخصيته بعمق وتعرفي ميزاته وعيوبه.. لا تتوقعي قدرتك على تغيير العيوب بعد الزواج فهذا أمر صعب يا فتاتي.. بل ادرسي: هل عندك القدرة على التعايش مع هذا العيب وتحمله في مقابل الميزات الأخرى؟



قلبي معك يا حبيبة في هذه الفترة العصيبة .. توافد الخطاب ليس بالأمر الهين عليك وأنا أعلم فقد جربت .. وأشعر بخلجات نفسك التي تتردد داخلك كل مرة وتقول "أيكون هذا هو أم ليس بعد؟"



عليك بأمرين بنيتي.. الاستخارة كما أوصانا نبينا صلى الله عليه وسلم والوعي بذاتك وتحكيم عقلك في كل خطوة.. فلا تتسرعي



#إليكِ_بنيتي

#مع_حبي

#د_هبة_المنجي