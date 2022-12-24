اقانون لا يحمي المغفلين

هند

هند

:: عضو مُتميز ::
إنضم
15 أوت 2009
المشاركات
657
النقاط
51
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
حدثت هذه القصة في أمريكا كان هناك شخص فقير جدا فكر كيف يصبح من الأغنياء في 8 ايام
دون أن يعمل فكتب اعلان في احد الصحف يقول "لكي تصبح غني ارسل 1 دولار إلى العنوان التالي..... فأرسل الملايين من الناس 1 دولار وأصبح فعلا من الأغنياء ورد في نفس الصحيفة وشرح مافعله فثار الناس عليه وقدموه إلى القضاء ولكن لا حجة تدينه لأنه أصبح غنيا بالفعل..وقال القاضي الأمريكي مقولته الشهيرة
" القانون لا يحمي المغفلين"
 
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