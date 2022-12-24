اقانون لا يحمي المغفلين

هند
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 15 أوت 2009
- المشاركات
- 657
- النقاط
- 51
- محل الإقامة
- الجزائر العاصمة
- الجنس
- أنثى
حدثت هذه القصة في أمريكا كان هناك شخص فقير جدا فكر كيف يصبح من الأغنياء في 8 ايام
دون أن يعمل فكتب اعلان في احد الصحف يقول "لكي تصبح غني ارسل 1 دولار إلى العنوان التالي..... فأرسل الملايين من الناس 1 دولار وأصبح فعلا من الأغنياء ورد في نفس الصحيفة وشرح مافعله فثار الناس عليه وقدموه إلى القضاء ولكن لا حجة تدينه لأنه أصبح غنيا بالفعل..وقال القاضي الأمريكي مقولته الشهيرة
" القانون لا يحمي المغفلين"
دون أن يعمل فكتب اعلان في احد الصحف يقول "لكي تصبح غني ارسل 1 دولار إلى العنوان التالي..... فأرسل الملايين من الناس 1 دولار وأصبح فعلا من الأغنياء ورد في نفس الصحيفة وشرح مافعله فثار الناس عليه وقدموه إلى القضاء ولكن لا حجة تدينه لأنه أصبح غنيا بالفعل..وقال القاضي الأمريكي مقولته الشهيرة
" القانون لا يحمي المغفلين"