اقانون لا يحمي المغفلين

حدثت هذه القصة في أمريكا كان هناك شخص فقير جدا فكر كيف يصبح من الأغنياء في 8 ايام

دون أن يعمل فكتب اعلان في احد الصحف يقول "لكي تصبح غني ارسل 1 دولار إلى العنوان التالي..... فأرسل الملايين من الناس 1 دولار وأصبح فعلا من الأغنياء ورد في نفس الصحيفة وشرح مافعله فثار الناس عليه وقدموه إلى القضاء ولكن لا حجة تدينه لأنه أصبح غنيا بالفعل..وقال القاضي الأمريكي مقولته الشهيرة

" القانون لا يحمي المغفلين" ​