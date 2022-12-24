ليليا مرام
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعضاء اللمة الكرام نورتم مزضوعي وبل مرحبا بي بينكم مجددا
إبتسم للذكرى.......
طبعا ونحن نقرأ أو نسمع كلمة إبتسم للذكرى يذهب تفكيرنا مباشرة الى.
أعضاء اللمة الكرام نورتم مزضوعي وبل مرحبا بي بينكم مجددا
إبتسم للذكرى.......
طبعا ونحن نقرأ أو نسمع كلمة إبتسم للذكرى يذهب تفكيرنا مباشرة الى.
الصور الفوتوغرافية .....وهاته احدى الآلات من الزمن الجميل
الصورة التذكارية التي كنا نركض للمصور أيام العيد ..... اليوم هي تركض ورائنا لنتذكرها
الصورة التي كنا نأخذها بالمدرسة ...صرنا اليوم نراها فنذرف الدموع على أيامنا الجميلة والبريئة
اليوم لو قلت لكم أيها اللماويون أيتها اللماويات إبتسمو للذكرى
لو طلبت منكم تشكيل ألبوم صور للذكرى من كل قسم في المنتدى كيف ستكون صوركم للذكرى....
أنا لدي ألبوم خاص بكم تعالو لتروه معي
صورة اللمة ونحن مجتمعون في سهرات رمضان مجتمعين في موضوع ما لتصل ردوده الى صفحات نقاشات وشجارات مضحكة وكوميدية
..صورة @الامين محمد يتحدث عن الأكل ...وصورة @sami44 وهو يتجول في مطبخ اللمة ليسرق لنا ما يطبخن ...صورة @السلطانة وهي تسرق الوصفات وتراقب اي زلة من زلات ...صورة@جليلوس وهو يدوخ ويجوع وينتظر الآذان في المنتدى صورة الاخ الكويتي @aljentel والاخت @سكون الفجر وهم يتفرجون على عاداتنا حتى اصبحو منا ...
صورة وقوفكم معي وفترة مرضي الصعبة وما حدث فيها بإجابياتها وسلبياتها لكنها أجمل ذكرى لكل العمر
الكثير والكثير من الصور الجميلة في المنتدى ...
إبتسموا للذكرى وشاركوني صوركم الجميلة في المنتدى
وليت الزمن يعود لاقدم هاته التكنولجيا والهاتف ذكي وسيلفي ورقمنة لاعيد يوم واحد من الزمن الجميل
الموضوع لكم وإبتسموا للذكرى
شكرا لكم