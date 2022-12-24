إبتسم للذكرى.......

اهلا ليليا الكحلوشة توأمي الغاليتوحشتك ياااسر ياااسر طبعا كأخت مايروحش بالك هاك و لا هاك هههههههـ ياتل والله ق التكنولوجيا صمطت لينا كلش و رجعناكيما الآلات بلا روح و لا مشاعر و لا ذكرياتطاعين هابطين مع الميديا الله يستر و خلاصهاهي تصويرتنا منين كنا صغار كنتي تغيري مني هههههه