تعزية العضو حسان ( بن عودة ) من كبار شخصيات اللمة في وفاة ابنه

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

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السلام عليكم ورحمة الله

الاخ حسان عضو قديم من كبار اعضاء اللمة سادس عضو سجل في اللمة ربما يشفاولو اعضاء سابقين حتى 2016



تلقاو حوار معاه في مجلة شاكاين الخاصة بالمنتدى في 2009

  • [ مجلة شاكاين ]
    إصدار: 15 - سبتمبر - 2009
    مجلة شاكاين

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المهم خويا حسان تعرفت عليه من خلال اللمة وتبادلنا بعدها زيارات عائلية كثير من المرات نروح ليه ويجيني مع وليداتو وزوجتو الكريمة حتى الان راهم كبرو ماشاء الله اخر مرة زاروني بعد وفاة الوالدة ربي يرحمها.

البارحة فقط بالصدفة علمت ان ابنه الكبير توفى منذ شهرين تقريبا مسمعتش بيه شباب ماشاء الله عقالة وزين ربي يرحموا اتصلت بالاخ حسان متأثر جدا مسكين بفقدان ابنه فجأة كان لاباس عليه في المنزل الصباح دايم ربي.

المهم علابالي كاين جماعة يعرفوه من اعضاء الله حبيت نوصلهم الخبر حتى ومتأخر.

عظم الله اجركم وربي يصبر خونا حسان وعايلتو وربي يرحم وليدو ويجعلو من اهل الجنة باذن الله.
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
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و الله احزنني الخبر
انا لله و انا اليه راجعون
ربي يرحمه و يغفر له
و ربي يرزقهم الصبر

ماهيش ساحلة ربي يكون في عونهم
و في عون الاخ حسان
 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
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انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمو ويوسع عليه ويصبرو على فراقو

العم حسان نعم اتذكره جيدا
 
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