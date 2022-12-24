تعزية العضو حسان ( بن عودة ) من كبار شخصيات اللمة في وفاة ابنه

[ مجلة شاكاين ]

إصدار: 15 - سبتمبر - 2009



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السلام عليكم ورحمة اللهالاخ حسان عضو قديم من كبار اعضاء اللمة سادس عضو سجل في اللمة ربما يشفاولو اعضاء سابقين حتى 2016تلقاو حوار معاه في مجلة شاكاين الخاصة بالمنتدى في 2009المهم خويا حسان تعرفت عليه من خلال اللمة وتبادلنا بعدها زيارات عائلية كثير من المرات نروح ليه ويجيني مع وليداتو وزوجتو الكريمة حتى الان راهم كبرو ماشاء الله اخر مرة زاروني بعد وفاة الوالدة ربي يرحمها.البارحة فقط بالصدفة علمت ان ابنه الكبير توفى منذ شهرين تقريبا مسمعتش بيه شباب ماشاء الله عقالة وزين ربي يرحموا اتصلت بالاخ حسان متأثر جدا مسكين بفقدان ابنه فجأة كان لاباس عليه في المنزل الصباح دايم ربي.المهم علابالي كاين جماعة يعرفوه من اعضاء الله حبيت نوصلهم الخبر حتى ومتأخر.عظم الله اجركم وربي يصبر خونا حسان وعايلتو وربي يرحم وليدو ويجعلو من اهل الجنة باذن الله.