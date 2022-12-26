ان كان التغيير يجيبلي راحة بالي فأهلا وسهلا به !

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نهار تقرر تمد لروحك قيمة و متوليش جايح قابل للاستغلال .. و تولي ماترضاش أنو واحد يقيسك رايح تولي تبان إنسان قاسي و قلبك كحل .. و نهار تحبس التنازلات رايحين يولي يقولولك وحد الكلمة ويسمعوهالك بزاف و اللي هي " تغيّرت"تغيرت لأنك موليتش موضع تفريغ الطاقات عندهم و وليت تحب تمد لروحك شوية طاقة إيجابية..أو تغيرت لأنك وليت تحس أنو الجميع أصحاب مصالح ..إيه علبالنا انو مليح كي تقضي حاجة خوك مي كي توصل بيك وين تحس أنو كامل صحابك راهم معاك على جال مصلحة برك ونتا اللي كنت تاكل عليهم و حاطهم خاوتك ،و نهار تشوفهم دارو عليك و قلبو الفيستا برك لانو خلاصت المصلحة هنا تولي لازم تصفي و تعاود تغربل المحيط تاعك..إيه أنعم تغيّرت.. لأنك قدّرت نفسك، و بعدتها على واش يُؤذيها وواش يستنزفها ...إذا كان التغيير يجيبلي راحة بالي فأهلا وسهلا بالتغيير واللي معجبوش الباب يفوت جمل ..مايغيضك حتى واحد ولي مالقيتوش في وقت الشدة ليكيدي وهني راسك ..