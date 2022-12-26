معاناتي مع الاكل في وقت متأخر من الليل !

البارح كنت متكسل على ضهري وناكل فسوندويش فريت ونتفرج في فيلم .. جوايه 01: 00 تاا ليل هاك .. ايا المهم يا سيدي الفتارش تع الخبز كان يطيح فوق تريكو .. كي كلمت الفيلم وشفت فتريكو لقيتو معمر فراتش تااا خبز محبيتش يطيح فلاشومبر تاعي كانت نقية .. وحبيت نيفيتي نزيد نوسخها... خممت كيفاش ندير كيفاش ندير .. مع انا فنيان قلت كيما راني متكسل نطلع جسمي يبقى افقيا ونحط يديا ورجليا على الارض نمشي بيهم ونخرج للكولوار ومبعد نوقف ننفضو .. مع خرجت من شومبر تاعي.. نلقى اختيصغيرة خارجة مشومبرا تعها .. وزيد ظلمة فكولوار ماشافتنيش مليح .. لقاتني في هاذيك الوضعية .. تخلعت بدات تعيط نوضتهم كامل ملخوف .. قاتلهم حسبتو رتيلة 🕸🕷(عنكبوت) كبيرة.. حسبت روحها تورني في فيلم رعب .. ماعرفتش نقنعهم بلي الخبز برك ماحبيتوش يطيح درت كيما هاكالعبرة: يا كول قاعد يا خلي لفراتش يطيحو فلرض ونقيهم مطيحش سبيدرمان​