لا تكن جِدار

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: مُسير اداري ::
طاقم الإدارة
إنضم
1 أوت 2008
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واش رايكم كي نقول ؟



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لا تكن جدار

تتسلقه القطط وتنخره الفئران

تجير الناس فيفشون الأسرار

أو يجعله الأولاد مرمى كراتهم

كما يرمي الملفقون شطط الأخبار

أو يخدشه حمق العشاق

ماهمهم إن شُوه وجه الجدران

أو مكبا منتا بالقاذورات

تتلقف ما تلفظه أفواه الطرقات

لا تكن جدار

تزينك ملصقات لا تفقهها

لا تكن منصة للمنكرات
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إذا لم يكن لك بدٌ أن تكون جدار

كن قلعة

كن منارة

كن قصرا


كن أصيلا لا تكن أي جدار



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