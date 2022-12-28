ولد خالتي اراد ان يصبح نجم الهيهوب الماريكاني ! ان حاولت تستطيع ؟

ليوم وكسائر الايام مريح فدار حتى شفت ولد خالتي جا لعندنا.. جاي خفيف... يهدر بزاف... طايح شوية خشين.... ويحب يهدر رابيد ... ايا تفكرت واحد نهار صرالو موقف يستاهل نحكيهولكم هو جاي يحب شكيل تاع المريكان.. راب.. رقص هيب هوب... وحد نهار كان يتفرج فالTV مسابقة هيب هوب... بطبيعة الحال.. ايقظ مايكل جاكسون لي راقد في اعماقو.. و بدا يجرب الحركات الاكروباتية فالشمبرة... فجاة "تب" "طب"... جابها على راسو... سمانة مخرجش من دار... تنفختلو حبة فالراس... ولاو يدلعوه مرڨازة... كناية على طول الرأس... واش دااك... مكاش نجم الهيهوب الماريكاني... اضرب المطلوع ووكعصعص عاقل... لي مش ليك يعيييك... يخي مرقازة يخي...





شرح مفردات:



مكعصص: قاعد: مريح