ولد خالتي اراد ان يصبح نجم الهيهوب الماريكاني ! ان حاولت تستطيع ؟

Andy_Delort

Andy_Delort

:: عضو فعّال ::
إنضم
26 جويلية 2019
المشاركات
2,315
النقاط
611
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
ذكر
ليوم وكسائر الايام مريح فدار حتى شفت ولد خالتي جا لعندنا.. جاي خفيف... يهدر بزاف... طايح شوية خشين.... ويحب يهدر رابيد ... ايا تفكرت واحد نهار صرالو موقف يستاهل نحكيهولكم هو جاي يحب شكيل تاع المريكان.. راب.. رقص هيب هوب... وحد نهار كان يتفرج فالTV مسابقة هيب هوب... بطبيعة الحال.. ايقظ مايكل جاكسون لي راقد في اعماقو.. و بدا يجرب الحركات الاكروباتية فالشمبرة... فجاة "تب" "طب"... جابها على راسو... سمانة مخرجش من دار... تنفختلو حبة فالراس... ولاو يدلعوه مرڨازة... كناية على طول الرأس... واش دااك... مكاش نجم الهيهوب الماريكاني... اضرب المطلوع ووكعصعص عاقل... لي مش ليك يعيييك... يخي مرقازة يخي...


شرح مفردات:

مكعصص: قاعد: مريح
 
Andy_Delort

Andy_Delort

:: عضو فعّال ::
إنضم
26 جويلية 2019
المشاركات
2,315
النقاط
611
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
ذكر
/
مين ذاك جيني إيدي في راسي: نبعثو في صاشي كحلة لدار جدو 😂😂 امبورتي ومبعد نقول مزال صغير يكبر ويتقلبز ويتهدن ويتعلم ويستعقل
 
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