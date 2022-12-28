الفرق بين الروضة و 7 سنوات

انظر الفرق بين يد طفل في عمر 7 سنوات (يمين ) و يد طفل في مرحلة الروضة (يسار) هل تعرف لماذا طفل في مرحلة الروضة لا يستطيع الكتابة بعد!!

لأن أيديهم مازالت في مرحلة النمو ولم تكتمل وتأخذ شكلها النهائي بعد إذاً ما يجب عليك فعله في هذه المرحلة !؟

اللعب..اللعب..اللعب..

معجون ..الوان..قص..تلصيق..اللعب في الخارج.. اللعب في الرمل ..اللعب الحسي..التمثيل ..اللعب بالخرز.. التراكيب.. والتقاط الكرة ..وهكذا..

كل هذه الأشياء ستساعد عضلات أيديهم على النمو والاكتمال

عندما يكونو جاهزين جسديا للكتابة سوف يكتبوا!

لا داعي للاندفاع بطفلك.. ​