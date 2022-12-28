أسلوب تعامل مع طفلة

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
- المشاركات
- 12,267
- النقاط
- 2,801
- محل الإقامة
- الجزائر ♥
- الجنس
- أنثى
إن رعاية الطفل نظام متكامل من النواحي الصحيّة، والنفسيّة، والاجتماعيّة، يستهدف الطفل في مختلف مراحل نموه بِدءاً بمرحلة حدوث الحمل حتى مرحلة ما بعد الولادة، وما يرافقها من مشاكل صحية مختلفة قد تتعرّض لها الأُم، كما تشمل رعاية الطفل منذ لحظة ولادته حتى مرحلة البلوغ، وقدرة الاعتماد على النفس في كل شؤون الحياة
من هذه المقدمة أردت أن نتحدث قليلا عن أسلوب التعامل مع طفل وليس أي طفل فهو طفل يتكلم و يركض و قادر على التواصل معنا
أسرد لكم موقفا صادفته البارحة " طفلة بعمر 3 سنوات أو أقل ربما
كانت تلعب في الأرجاء بشكل عادي يعني ليست بحركة مفرطة
لاحظت أن أمها تحاول أن تبقيها في مكان واحد و هو أمر عادي بسب حضورهما لمناسبة عائلية بعد لحظات كانت الطفلة في مكان
يشبه المنصة و بها درج أتى اخوها الأكبر بعمر 15 تقريبا و صرخ بوجها قائلا إنزلي و أشار بيده للأعلى بعد إنتهاء المناسبة و ذهاب الكل لبست أمها للذهاب وكان هناك درج فذهبت أمها تحمل حقيبتها و تركتها تنزل الدرج وحدها الطفلة قالت لأمها أنزلني لكن لم تهتم لها وقالت انزلي وحدك و ذهبت و تركتها " هنا إنتهى الموقف .
الموقف خلق برأسي الكثير من الأسئلة لم أجد لها جوابا
- كيف يصرخون بوجه الطفلة رغم أنها طفلة جميلة و حركتها عادية جدا وهي مازالت صغيرة وتحب اللعب كما أن لعبها عاديا ليس فيه عنفا و تخريبا للأشياء المحيطة بها
_ مثلا لو أنزلها بلطف ثم شرح لها خطورة الأمر بكلمات بسيطة أو مثلا أبدى خوفه عليها لكي تفهم هي
_ الأم كذلك لو أنزلت طفلتها خاصة عندما طلبت منها طفلتها ذلك
أو طلبت من أحد الموجودين مساعدتها بدل الذهاب
1 - هل الموقف عادي أو تأهيئ لي الأمر فقط بسبب ملاعبتي لها
قليلا
2 - هل الصراخ و ترك الطفل يواجه الموقف يتسبب في بناء؟ شخصيته سوء كان سلبي أو إيجابيا ؟
3 - هل التعامل مع الطفل قد يصبح روتينا مملا ؟
4 - وهل هذا شكلا من أشكال الإعتماد على النفس
لمن أراد يمكنكم مشاركتنا في تحليل الموقف او تقديم لنا بعض النصائح في تربية و التعامل مع الطفل و إمتصاص شغبه بشكل لائق
_