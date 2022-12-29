حكايتي مع الناموس في ولاية جيجل! لا تحسبنه هينا؟

بعد السلام عليكم



بينما انا قاعد الان خدام برمانوص بقالي ثلاث ساعات ونكمل المناوبة الليلية... تفكرت الناموس تاع جيجل نعم بدون سبب وكأنه شقيقي في الرضاعة تذكرته... الصيف الفائت رحت مع العائلة الكريمة لتاسوست ككل عائلة جزائرية تدي لبستك وبعض الامور الضرورية ام الكوشاج والصوالح هذاك تلقاهم في الدار المستأجرة ... لحقنا مع الصباح بعد مجزرة تاع سيركيلاسيو في بجاية وضواحيها... المهم عندما حل الظلام كنا كامل عيانين وحابين نرقدو... تاسوست شابة ايه دخلة تاعها مقبرة على لاقوش وجامعة تاسوست التي لم يدرس فيها احد سوى التاسوستين... ليلا عندما حاولت النوم ايا دقيقة وتسمع صوت زززز ز ز ز. ز.. تحط فوق اذنك، وتهمس لك... مرحبا بك عندنا.... نعم تقولها بعمق تام... ثمم" تب "

تكروشي فيك انيابها وتبدا تمص حتى تشوف يدي اليمنى طلعت 180° في زاوية الشيطان وتسمع "سطاك" فلوجه تكرر الامر حوالي 173691920 بلا حساب مرة... كي نضت صباح لقيت وجهي احمر ومقلبز من كل جيه... كنت ندخل الشيمة تاع تيلفون بوجهي... يومها لم يتعرف علي هاتفي... حدث تغيرر كبير على مستوى القفص العلوي للرأس الجبهة... اذنين حمرواتين خاليتين من الدماء... خدودك حمرين... انفك مدبب لا بأس تاسوست حقا شابة... ناسها طيبين.. بحرها نظيف... ولكن ناموسها سوف يتخذ من الاعزب زوجة له



نصيحتي لكم: اشتري اربع قوابس تع ناموس و 120 باستي... حاول فقط ان تكون هادئا... تأقلم مع الوضع... سوف تصفع نفسك مئة بل الفين مرة لكن ابقى صامدا شامخا صابرا معتكفا 🫡







شرح مفردات

مقلبز: مدبب مثل حبة المرقاز

سطاك: صوت صفعة اليد

تب: غرس الناموسة لمنقارها في احشائك



تحياتي



صحفي ساخر يدعى ديلور المقلبز هذه المرة

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