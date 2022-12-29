نسيان com

هند

هند

:: عضو مُتميز ::
إنضم
15 أوت 2009
المشاركات
701
النقاط
51
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
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أنه ليس مجرد كتاب أنه كتاب يحضر بيعه لرجال
أنه جردة نسائية ضد الذكورةدفاعا عن الرجولة تلك الأسرة التي نُباهي بوقوعنا في فتنتها إذ لولاها لما كنا اناثاً ولا نساء

مانريده من الرجال لا يباع ولا يمكن الصين أو لا تايلند ان يقلداه وتغرق الأسواق ببراعة رجالية تفي بحاجات النساء العربيات.

ذلك أن الشهامة والشموخ والفروسية والأنفة وبهاء الوقار ونبل الخلق واغراء التقوى والنخوة والإخلاص لامراة واحدةوالترفع من الأذى وسر الأمانة العاطفية والسخاء العشقي الموجع في اغداقه والاستعداد للذود عن شرف الحبيبة ومواصلة الوقوف بجانبها حتى بعد الفراق هي صفات الأسرة للرجولة
الرجولة هي التي تؤمن ايمانا مطلقا لا يراودني شك بأنها وجدت في هذا العالم لتعطي لا لتؤذي لتبني وتهبط وتحب لا لتقسو وتعذب.

"احبيه كما لم تحب امرأة
وانساه كما ينسى الرجال"
 
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