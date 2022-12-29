أهم الشخصيات الجزائرية في الباكلوريا







الشخصيات الجزائرية المهمة :



مصالي الحاج : هو زعيم التيار الاستقلالي و أول من طالب به رمز للوطنية والتحرر في الشمال الإفريقي مؤسس نجم شمال،إفريقيا ثم حزب الشعب و حركة

الإنتصار للحريات الديمقراطية غير أن موقفه كان سلبيا للثورة



فرحات عباس : أول رئيس للحكومة المؤقتة 1958 احد قادة التيار الإدماجي شارك في صياغة بيان 1943 أسس الاتحاد الديمقراطي للبيان فيفري الجزائري



يوسف بن خدة : رئيس الحكومة المؤقتة الجزائرية في 1961 مناضل في حزب الشعب و حركة ا ح د



زيغود يوسف : مناضل في حزب الشعب و عضو في المنظمة الخاصة واللجنة الثورية للوحدة و العمل من مفجري الثورة نظم هجوم الشمال،القسنطيني 20 أوت 1955



حسین آیت احمد : منظم للصفوف حزب الشعب و عضو في المنظمة الخاصة



محمد خيضر : منظم صفوف نجم شمال إفريقيا ثمحزب الشعب الجزائري أصبح مندوبا لحركة انتصار حزب الشعب الجزائري أصبح مندوبا لحركة انتصار الحريات الديمقراطية أحد عناصر المنظمة الخاصة





عبان۔رمضان : منظم لحزب الشعب و عضو في

المنظمة الخاصة و مخطط لمؤتمر الصومام 1956 أحد مفجري الثورة



محمد بلوزداد : أول قائد للمنظمة الخاصة منظم للصفوف حزب الشعب الجزائري و عضو في المنظمة السرية و من مفجري الثورة



أحمد بن بلة :

أول رئيس للجزائر المستقلة مناضل في حزب

الشعب وحركة الانتصار للحريات الديمقراطية و كان على رأس المنظمة الخاصة و من مفجري الثورة التحريرية



العربي بن مهيدي : هو شخصية جزائرية أحد

: من البارزين في لجنة الستة قائد المنطقة الخامسة مهندسي مؤتمر الصومام 1956 منظم لصفوف حزب الشعب الجزائري و من مفجري الثورة مصطفى بن بلعید : شهید جزائري ناضل في صفوف حزب الشعب الجزائري ثم المنظمة الخاصة ثم اللجنة

الثورية للوحدة و العمل و عضو في لجنة 22 و مجموعة 06 من مفرجي الثورة قائد المنطقة الأولى الاوراس



محمد بوضياف : هو شخصية جزائرية مناضل في حزب الشعب ثم حركة انتصار الحريات الديمقراطية عضو بالمنظمة الخاصة قاد اللجنة الثورية للوحدة و العمل عضو في مجموعة 22 منسق بين الداخل و

الخارج و أحد مفجري الثورة ديدوش مراد : أحد شهداء الثورة الجزائرية كان

عضو في حزب الشعب ، المنظمة الخاصة ، اللجنة الثورية للوحدة و العمل ، مجموعة 22 ، مجموعة الست ، قائد المنطقة الثانية



کریم بلقاسم : انخرط في صفوف حزب الشعب م اقتنع بفكرة الثورة كخيار وحيد وعند اندلاع الثورة كان احد مفجريها وشارك في الاجتماعات التي سبقت الثورة وهو عضو في مجموعة 6 قاد العمليات

في منطقة القبائل



رابح_بیطاط : ناضل في صفوف حركة الانتصار للحريات الديمقراطية عضو في اللجنة الثورية للوحدة والعمل وهو عضو في مجموعة 22 تولى رئاسة المجلس الشعبي الوطني



هواري بومدين : مناضل و رجل دولة قائد الولاية الخامسة 1958 ثم قائدا الأركان 1960. وزير للدفاع بعد استقلال الجزائر. نظم العملية التي أطاحت ببن بلة والتي حملت اسم التصحيح الثوري في 19 جوان

1965. و أصبح رئيسا للدولة و مرسي أسسها السياسة و الاجتماعية و الاقتصادية اشتهر بنشاطه

في إطار حركة عدم الانحياز و أحد أقطابها





