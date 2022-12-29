في احد الايام وجدت طفل ضائع ويبكي ؟

Andy_Delort
:: عضو فعّال ::
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- 26 جويلية 2019
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- الجزائر العاصمة
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- ذكر
السلام عليكم خاوتي تا اللمة.. ♥
واحد نهار ياسيدكش... كانت الساعة جوايهت 11سا 00د صيفا... السخانة ترعف جمل ايا كنت برا نتمشي لقيت طفل صغير يبكي قلت نروح نشوف مابه المسكين...
قتلو وشبيك قالي كنت مع يما وتبحرتلها
قتلو وينراهي يماك؟
قالي منيش عارف مشفتهاش
وين كنت معاها؟ منيش عارف كنا هنا وتبحرت
قلو تعرف داركم!
قالي كون نعرف دارنا علاه راني نبكي قتلو مراكش حافض نميرو تاعها؟
قالي عمو روح خطيني نتا حابس تاع الصح
العبرة: ارفدو اديه لابوليس وصاي 🫰
واحد نهار ياسيدكش... كانت الساعة جوايهت 11سا 00د صيفا... السخانة ترعف جمل ايا كنت برا نتمشي لقيت طفل صغير يبكي قلت نروح نشوف مابه المسكين...
قتلو وشبيك قالي كنت مع يما وتبحرتلها
قتلو وينراهي يماك؟
قالي منيش عارف مشفتهاش
وين كنت معاها؟ منيش عارف كنا هنا وتبحرت
قلو تعرف داركم!
قالي كون نعرف دارنا علاه راني نبكي قتلو مراكش حافض نميرو تاعها؟
قالي عمو روح خطيني نتا حابس تاع الصح
العبرة: ارفدو اديه لابوليس وصاي 🫰