كنتو دايرينها فبالكم؟

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 50,480
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
واش راكم ان شاءالله كامل بخييير
كيما كامل البلاد اكيد سمانة كاملةوحنا نستنااااو.....
البنت:فتحتها من الصباح مكانش..
الاب:سمعت بلي قالو منا على عشر ايام باه يطلقوها
الابن:قلتلكم المرة لي فاتت عمرو الباسينات عمرتو غير البيادن
الأم:وانا كيفاش ندير للقش لي عادلي جبل
نشفت السدود ونقص المااااااء
عمرنا كنا نتصورو بلي تصرالنا كنا في نعمة كبيرة غفلنا عليها
عاد النهار لي تجي فيه العين يعتبر تاريخي بالنسبة للجزايريين
نقص الماء حتى رجعت تجينا مرة فااسمانة ولاعشر يام ومرات كثر
وكون ماش الواحد يعمر من العيون لكانت الكارثة
ولا نشروه بالدراهم وميكفيناش
يارب اهدنا وارزقنا الغيث
واش راكم ان شاءالله كامل بخييير
كيما كامل البلاد اكيد سمانة كاملةوحنا نستنااااو.....
البنت:فتحتها من الصباح مكانش..
الاب:سمعت بلي قالو منا على عشر ايام باه يطلقوها
الابن:قلتلكم المرة لي فاتت عمرو الباسينات عمرتو غير البيادن
الأم:وانا كيفاش ندير للقش لي عادلي جبل
نشفت السدود ونقص المااااااء
عمرنا كنا نتصورو بلي تصرالنا كنا في نعمة كبيرة غفلنا عليها
عاد النهار لي تجي فيه العين يعتبر تاريخي بالنسبة للجزايريين
نقص الماء حتى رجعت تجينا مرة فااسمانة ولاعشر يام ومرات كثر
وكون ماش الواحد يعمر من العيون لكانت الكارثة
ولا نشروه بالدراهم وميكفيناش
يارب اهدنا وارزقنا الغيث