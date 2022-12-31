مخدة نوم للبيبي

هند

هند

:: عضو مُتميز ::
إنضم
15 أوت 2009
المشاركات
710
النقاط
51
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
جبتلكم اليوم مخدة للمواليد الجدد للنوم

حتى تستطيع الام أداء اشغالها بحرية


الوازم
72 سنتيمتر من قماش على 105

نرسم النموذج بهذا الكل التوضيحي

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اطوي القماش على اثنين وضعي النموذج وفصلي
حتى يتكون من قطعتين خيطيهم ودعي القليل منه كي تملئيه بالوات تجدينه عند بائع لوازم الخياطة وبعدها تكملي الخياطة
والنتيجة هكذا
يمكنك إضافة مخدة صغيرة


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