مخدة نوم للبيبي

هند
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 15 أوت 2009
- المشاركات
- 710
- النقاط
- 51
- محل الإقامة
- الجزائر العاصمة
- الجنس
- أنثى
جبتلكم اليوم مخدة للمواليد الجدد للنوم
حتى تستطيع الام أداء اشغالها بحرية
الوازم
72 سنتيمتر من قماش على 105
نرسم النموذج بهذا الكل التوضيحي
اطوي القماش على اثنين وضعي النموذج وفصلي
حتى يتكون من قطعتين خيطيهم ودعي القليل منه كي تملئيه بالوات تجدينه عند بائع لوازم الخياطة وبعدها تكملي الخياطة
والنتيجة هكذا
يمكنك إضافة مخدة صغيرة
حتى تستطيع الام أداء اشغالها بحرية
الوازم
72 سنتيمتر من قماش على 105
نرسم النموذج بهذا الكل التوضيحي
اطوي القماش على اثنين وضعي النموذج وفصلي
حتى يتكون من قطعتين خيطيهم ودعي القليل منه كي تملئيه بالوات تجدينه عند بائع لوازم الخياطة وبعدها تكملي الخياطة
والنتيجة هكذا
يمكنك إضافة مخدة صغيرة