كيف عشقت امراة لم القها

هند

هند

:: عضو مُتميز ::
إنضم
15 أوت 2009
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى

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كيف عشقت امرأة لم ألقها..؟

عشقتها حتى خشيت عشقها..

والعشق إن مس القلوب شقها..

وإن تكن حرائر استرقها

فما أجلها وما أرقها

إن عرفت حقي عرفت حقها

كيف عشقت امرأة لم أرها..؟

ولا عرفت خيرها وشرها..

بل لست مختارا ولست مكرها.

والعشق إن سر القلوب ضرها

وليس يستعبد إلا حرها..

إن عرفت قدري عرفت قدرها..

النفس كالطير تحب جنسها..

قد عرفَت بالغيبِ نفسي نفسها

وأصبحت غربتها وأنسها..

فليس يسه القلب عنها إن سها.

أعيا هواها إنسها وجنها..

حسناء إن لم تنسني..لم أنسها..

الشاعر تميم البرغوثي

 
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