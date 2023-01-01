دنيا الجمال

انا شفت بالدنيا جمال

غير جمالك ما رات عيني

يا منبع الحب والسحر الحلال

متى الايام تسمح لك تجيني

وشاهد عيونك ورموشا ظلال

وعانقك معانق وشعر يدفيني

كم تعبت بعدك ياهذا الغزال

انا مغرم فيك ياحلو الجبيني

يا بخت منهو لحبك ينال

يا ليتني بداخلك عمرا دفيني

ابقى على طول ازمن والاحوال

في جنة هواك سعدي وترضيني

متى بالله تحقق لى وصال

متى قلبك القاسي يليني

الحق على يالله تعال

قبل لاموت بقهر اسنيني



الشاعر بدر شاكر