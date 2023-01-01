بيبو نور
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اكثر كتاب قرأته واثار اعجابي هو كتاب الروائي عبد الحليم بدران بعنوان المتمرد
من هو عبد الحليم بدرانعبد الحليم بدران, من مواليد 1998 ولاية الأغواط كاتب خواطر موهوب دخل عام الفن سنة 2018 وهو يوتبر جزائري ذو صيت عربي ، كاتب و مُلقي لأكثر من 100 مونودرام صوتي ، مؤلف سلسلة المتمرد و ايضا رواية الاليكسثيميا او اللامفرداتية
نبذة عن هذا الكتاب
المتمرد جلدت كل حروفه جلدا قبل ان تقوم بعرضها الأول أمامكم يا ...سادة... هي لم تكتب عن حب بل قامت الكدمات بترويضها رغما
المتمرد، أكثر من مجرد كتاب، و الصوت الذي سيقرأ لكم لعناتي المكتوبة فيه سيخرج منكم أنتم، صوت لم تعلموا أنه موجود من قبل
هل رأى احدكم الدماء على جسد المتمرد، لا بل كل ما رأيتموه ندبات أخاطتها عجوز تبيع الورد في مكان إعتدت اللجوء له حينما لا اجد مبات
المتمرد اكثر من مجرد كتاب مادام يصرخ في كل المجرات بشيئ داخلك أنت وأنتي وخشيتم الهمس به حتى أمام أنفسكم
وليد الخيط الرفيع بين الحقيقة و الإعدام وليد معارك بسيكوفلسفية، بين الوجود و العدم
المتمرد لم يعتد الرقص، لكنه تحرك ضد ايقاع كل اغنية قيل انه لا يجب التمرد عليا
اشجعكم على قراءته