اكثر كتاب قرأته واثار اعجابي هو كتاب الروائي عبد الحليم بدران بعنوان المتمرد ​

من هو عبد الحليم بدران​

اشجعكم على قراءته ​

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, من مواليد 1998 ولاية الأغواط كاتب خواطر موهوب دخل عام الفن سنة 2018 وهو يوتبر جزائري ذو صيت عربي ، كاتب و مُلقي لأكثر من 100 مونودرام صوتي ، مؤلف سلسلة المتمرد و ايضا رواية الاليكسثيميا او اللامفرداتيةالمتمرد جلدت كل حروفه جلدا قبل ان تقوم بعرضها الأول أمامكم يا ...سادة... هي لم تكتب عن حب بل قامت الكدمات بترويضها رغماالمتمرد، أكثر من مجرد كتاب، و الصوت الذي سيقرأ لكم لعناتي المكتوبة فيه سيخرج منكم أنتم، صوت لم تعلموا أنه موجود من قبلهل رأى احدكم الدماء على جسد المتمرد، لا بل كل ما رأيتموه ندبات أخاطتها عجوز تبيع الورد في مكان إعتدت اللجوء له حينما لا اجد مباتالمتمرد اكثر من مجرد كتاب مادام يصرخ في كل المجرات بشيئ داخلك أنت وأنتي وخشيتم الهمس به حتى أمام أنفسكموليد الخيط الرفيع بين الحقيقة و الإعدام وليد معارك بسيكوفلسفية، بين الوجود و العدمالمتمرد لم يعتد الرقص، لكنه تحرك ضد ايقاع كل اغنية قيل انه لا يجب التمرد عليا