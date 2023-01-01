مقهى أخبار الرياضة 🆕 2023 - 2024

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
12,292
النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى

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التمرينات ، الألعاب ، المسابقات الرياضية
البرامج منظمة أو عفوية ، تنافسية ، أو اختيارية ، داخل نطاق المجال الوظيفي أو خارجة باللعب ، تنافسي ، داخلي و خارجي المردود والعائد ، يتضمن أفرادا أو فرقا تشترك في مسابقة ،وتقرر النتائج في ضوء التفوق في المهارة البدنية ، والخطط البعض يراها ، هي مرادفات تعبر عن التربية البدنية العملية التي يكتسب الفرد من خلالها أفضل المهارات البدنية ، العقلية الاجتماعية ، و اللياقة من خلال النشاط البدني .


أهلا وسهلاً بكم اعزائنا أعضاء و زوار منتديات كووورة الكرام

نرحب بكم في المقهى اللماوي لآخبار الرياضة و تبادل كلما ماهو جديد ومفيد من ضمنها النقاشات ... على أمل أن تجدوا الراحة و السعادة


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المقهى لجميع الأعضاء و إن اختلفت ميولهم , لذلك يُمنع منعاً باتاً طرد أي عضو أو التعامل مع أي عضو بشكل غير لائق ,, فقط
لأجل الإختلاف بوجهة النظر , فهذا الإختلاف بالأساس هو سببٌ لتفعيل النقاش .. ولكن ليكُن بمنطقية ودون استفزاز .

• احترام الرأي الآخر من أهم أُسُس المقهى


• لكم حُرِية الحديث حول أي شيء مُتعلق بكرة القدم .. اخبار , انتقالات


كما نأمل منكم عدم الخروج عن قوانين المنتدى الرئيسة وللاطلاع عليها




 
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