مقهى أخبار الرياضة 🆕 2023 - 2024

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
- المشاركات
- 12,292
- النقاط
- 2,801
- محل الإقامة
- الجزائر ♥
- الجنس
- أنثى
التمرينات ، الألعاب ، المسابقات الرياضية
البرامج منظمة أو عفوية ، تنافسية ، أو اختيارية ، داخل نطاق المجال الوظيفي أو خارجة باللعب ، تنافسي ، داخلي و خارجي المردود والعائد ، يتضمن أفرادا أو فرقا تشترك في مسابقة ،وتقرر النتائج في ضوء التفوق في المهارة البدنية ، والخطط البعض يراها ، هي مرادفات تعبر عن التربية البدنية العملية التي يكتسب الفرد من خلالها أفضل المهارات البدنية ، العقلية الاجتماعية ، و اللياقة من خلال النشاط البدني .
أهلا وسهلاً بكم اعزائنا أعضاء و زوار منتديات كووورة الكرام
نرحب بكم في المقهى اللماوي لآخبار الرياضة و تبادل كلما ماهو جديد ومفيد من ضمنها النقاشات ... على أمل أن تجدوا الراحة و السعادة
المقهى لجميع الأعضاء و إن اختلفت ميولهم , لذلك يُمنع منعاً باتاً طرد أي عضو أو التعامل مع أي عضو بشكل غير لائق ,, فقط
لأجل الإختلاف بوجهة النظر , فهذا الإختلاف بالأساس هو سببٌ لتفعيل النقاش .. ولكن ليكُن بمنطقية ودون استفزاز .
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كما نأمل منكم عدم الخروج عن قوانين المنتدى الرئيسة وللاطلاع عليها