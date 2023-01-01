واحد لقي خدمة محاسب هه

حفياد آدم

حفياد آدم

:: عضو مُتميز ::
إنضم
12 أوت 2018
المشاركات
622
النقاط
1,051
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
‏واحد مزطول تقدم لخدمة محاسب فشركة
قالو المدير : مكتوب بالـ cv نتاعك بلي سريع بالاجابة بالرياضيات نختبرك و نشوف .. 17 في 18 شحال ؟
جاوب بسرعة 30
قالو المدير الاجابة غالطة!
قالو المزطول:في زوج علابالنا بلي غالطة بصح واش رايك فالسرعة !!
:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:



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تنبيه
ك تضحك وتخلص سجل في منتدي اللمة باه تشبع ضحك معايا ك نلقي الاهتمام ننشئ قصص اخري هه
اخوكم ادم:love:😘
 
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