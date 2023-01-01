واحد لقي خدمة محاسب هه

حفياد آدم
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 12 أوت 2018
- المشاركات
- 622
- النقاط
- 1,051
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- ذكر
واحد مزطول تقدم لخدمة محاسب فشركة
قالو المدير : مكتوب بالـ cv نتاعك بلي سريع بالاجابة بالرياضيات نختبرك و نشوف .. 17 في 18 شحال ؟
جاوب بسرعة 30
قالو المدير الاجابة غالطة!
قالو المزطول:في زوج علابالنا بلي غالطة بصح واش رايك فالسرعة !!
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تنبيه
ك تضحك وتخلص سجل في منتدي اللمة باه تشبع ضحك معايا ك نلقي الاهتمام ننشئ قصص اخري هه
اخوكم ادم
قالو المدير : مكتوب بالـ cv نتاعك بلي سريع بالاجابة بالرياضيات نختبرك و نشوف .. 17 في 18 شحال ؟
جاوب بسرعة 30
قالو المدير الاجابة غالطة!
قالو المزطول:في زوج علابالنا بلي غالطة بصح واش رايك فالسرعة !!
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تنبيه
ك تضحك وتخلص سجل في منتدي اللمة باه تشبع ضحك معايا ك نلقي الاهتمام ننشئ قصص اخري هه
اخوكم ادم