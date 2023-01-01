تحضير عجينة السيراميك

هند

هند

:: عضو مُتميز ::
إنضم
15 أوت 2009
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الجزائر العاصمة
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أنثى
السلام عليكم

اليوم جبتلكم طريقة تحضير السيراميك لتزيين لوحات أو أواني أو حتى حامل المفاتيح بطريقة مبسطة وسهلة

نبدا بالمقادير

كأس نشاء
كأس غراء ابيض
ملعقة فازلين أو أي مرطب مثلا نيفيا
ملعقتين زيت جونسون للاطفال
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نضع كل المكونات في إناء ونخلط بملعقة ثم باليد ضعي على يديك مرطب او الفازلين كي لا يلتصق الغراء بيديك

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قسمي العجين على حسب ما تحتاجين الألوان ضعي نقطة من الألوان السائلة لفيها في بلاستيك الطبخ لترتاح ساعة ثم استعملتها لتشغيل ورود أو دمى صغيرة أو اطباق لتزيين
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فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: مُسير اداري ::
طاقم الإدارة
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
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ذكر
و يستطيع الانسان تحويله الى مشروع صغير ويعمل منو مدخول
يعطيك الصحة الاخت هند
 
بدر شاكر

بدر شاكر

:: عضو منتسِب ::
إنضم
29 ديسمبر 2022
المشاركات
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العمر
34
محل الإقامة
جده
الجنس
ذكر
رووعه يافنانه لاخت هند. شي بارع
 
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