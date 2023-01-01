تحضير عجينة السيراميك

السلام عليكم



اليوم جبتلكم طريقة تحضير السيراميك لتزيين لوحات أو أواني أو حتى حامل المفاتيح بطريقة مبسطة وسهلة



نبدا بالمقادير



كأس نشاء

كأس غراء ابيض

ملعقة فازلين أو أي مرطب مثلا نيفيا

ملعقتين زيت جونسون للاطفال





نضع كل المكونات في إناء ونخلط بملعقة ثم باليد ضعي على يديك مرطب او الفازلين كي لا يلتصق الغراء بيديك

