محاجيات ناس زمان

hamam abdelwahi

hamam abdelwahi

:: عضو منتسِب ::
إنضم
18 نوفمبر 2022
المشاركات
6
النقاط
3
العمر
18
محل الإقامة
المسيلة
الجنس
ذكر
1-خب خب يشوف الماء يهرب؟
2- تطير بلا جنحين وتاكل الحم بلا سنين؟
3- تيه تيه … يأكل بفمو…. ويشطح برجليه ?

ارجو ان لا يكون قد سبقني احد هنا
:unsure::unsure::unsure::unsure:
@ذكريات
 
ذكريات

ذكريات

m_souad
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
إنضم
14 أوت 2010
المشاركات
667
النقاط
651
محل الإقامة
تلمسان
الجنس
أنثى
راني عرفت إثنين من الأجوبة بصح نصبر شويا، حتى نشوفو بقية الأعضاء👍
 
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