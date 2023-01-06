محاجيات ناس زمان

1-\u062e\u0628 \u062e\u0628 \u064a\u0634\u0648\u0641 \u0627\u0644\u0645\u0627\u0621 \u064a\u0647\u0631\u0628\u061f\n2- \u062a\u0637\u064a\u0631 \u0628\u0644\u0627 \u062c\u0646\u062d\u064a\u0646 \u0648\u062a\u0627\u0643\u0644 \u0627\u0644\u062d\u0645 \u0628\u0644\u0627 \u0633\u0646\u064a\u0646\u061f\n3- \u062a\u064a\u0647 \u062a\u064a\u0647 \u2026 \u064a\u0623\u0643\u0644 \u0628\u0641\u0645\u0648\u2026. \u0648\u064a\u0634\u0637\u062d \u0628\u0631\u062c\u0644\u064a\u0647 ?\n\n\u0627\u0631\u062c\u0648 \u0627\u0646 \u0644\u0627 \u064a\u0643\u0648\u0646 \u0642\u062f \u0633\u0628\u0642\u0646\u064a \u0627\u062d\u062f \u0647\u0646\u0627 \n:unsure::unsure::unsure::unsure:\n@\u0630\u0643\u0631\u064a\u0627\u062a