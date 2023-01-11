هل يمكنك ترجمة تطبيقك من Google فقط؟

كيفية التواصل مع مكتب ماستر للترجمة

لكي تحصل على كافة الخدمات التي يوفرها لك مكتب ماستر للترجمة. وفرنا لك في هذه النقطة كافة وسائل التواصل التي من الممكن أن تتواصل مع مكتب ماستر من خلالها. وتتمثل هذه الوسائل في النقاط التالية:



الدردشة الحية.

ملء نموذج الخدمة.

رقم الهاتف والواتساب: 00201019085007.

البريد الإلكتروني التالي: info@masterdeg.com



حظا طيبا وفقك الله!​