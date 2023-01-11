هل يمكنك ترجمة تطبيقك من Google فقط؟

Omnyah
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 15 نوفمبر 2022
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- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- أنثى
بالطبع يمكنك ذلك ، لكن لا يجب عليك ذلك. يجب أن تضع في اعتبارك أن الترجمة من Google أو Microsoft Translator أو محركات MT الأخرى تستخدم الترجمة الآلية ، والتي تعمل على أتمتة عمليات الترجمة دون تضمين التدقيق اللغوي أو التحرير اللاحق.
على الرغم من أن محركات الترجمة الآلية تقدمت في الآونة الأخيرة على قدم وساق وأصبحت اليوم مساعدة كبيرة لشركات الترجمة ، إلا أن النواتج أولية تمامًا ويجب صقلها بالعين الحادة لمترجم بشري محترف.
لا تتمتع الترجمة الآلية بالحساسية الثقافية والمعرفة المحددة والنهج الموجه نحو التفاصيل التي تراكمت لدى المترجم البشري بمرور الوقت وستظل النتائج دائمًا شبيهة بالآلة.
كيفية التخفيف من المخاطر وتأمين عائد الاستثمار
تتطلب ترجمة تطبيقات الأجهزة المحمولة وتعريبها وقتًا وموارد وخبرة وتخطيطًا استراتيجيًا. إن أفضل طريقة للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالتوسع الدولي (على الأقل في هذا المجال) ، والحصول على نتائج عالية الجودة هي توظيف متخصص في مجال الخدمات الاجتماعية يتمتع بخبرة دولية كبيرة.
بايانتك هي شركة رائدة في مجال اللغات تتمتع بسجل حافل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها. بفضل ما يقرب من عقدين من الخبرة ، أقمنا شراكة مع أكبر العلامات التجارية في العالم لتقديم منتجات محلية وحملات تسويقية مستهدفة على المستوى الإقليمي والمزيد.
بفضل مجموعة من المترجمين المحترفين الأصليين والعمليات المعتمدة من ISO وأفضل التقنيات ، نضمن نتائج سليمة ثقافيًا وخالية من العيوب اللغوية في كل مشروع.
ابدأ مشروع ترجمة التطبيق الخاص بك اليوم ، بمساعدة وكالة متخصصة في ترجمة تطبيقات الأجهزة المحمولة.
على الرغم من أن محركات الترجمة الآلية تقدمت في الآونة الأخيرة على قدم وساق وأصبحت اليوم مساعدة كبيرة لشركات الترجمة ، إلا أن النواتج أولية تمامًا ويجب صقلها بالعين الحادة لمترجم بشري محترف.
لا تتمتع الترجمة الآلية بالحساسية الثقافية والمعرفة المحددة والنهج الموجه نحو التفاصيل التي تراكمت لدى المترجم البشري بمرور الوقت وستظل النتائج دائمًا شبيهة بالآلة.
كيفية التخفيف من المخاطر وتأمين عائد الاستثمار
تتطلب ترجمة تطبيقات الأجهزة المحمولة وتعريبها وقتًا وموارد وخبرة وتخطيطًا استراتيجيًا. إن أفضل طريقة للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالتوسع الدولي (على الأقل في هذا المجال) ، والحصول على نتائج عالية الجودة هي توظيف متخصص في مجال الخدمات الاجتماعية يتمتع بخبرة دولية كبيرة.
بايانتك هي شركة رائدة في مجال اللغات تتمتع بسجل حافل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها. بفضل ما يقرب من عقدين من الخبرة ، أقمنا شراكة مع أكبر العلامات التجارية في العالم لتقديم منتجات محلية وحملات تسويقية مستهدفة على المستوى الإقليمي والمزيد.
بفضل مجموعة من المترجمين المحترفين الأصليين والعمليات المعتمدة من ISO وأفضل التقنيات ، نضمن نتائج سليمة ثقافيًا وخالية من العيوب اللغوية في كل مشروع.
ابدأ مشروع ترجمة التطبيق الخاص بك اليوم ، بمساعدة وكالة متخصصة في ترجمة تطبيقات الأجهزة المحمولة.
كيفية التواصل مع مكتب ماستر للترجمة
لكي تحصل على كافة الخدمات التي يوفرها لك مكتب ماستر للترجمة. وفرنا لك في هذه النقطة كافة وسائل التواصل التي من الممكن أن تتواصل مع مكتب ماستر من خلالها. وتتمثل هذه الوسائل في النقاط التالية:
الدردشة الحية.
ملء نموذج الخدمة.
رقم الهاتف والواتساب: 00201019085007.
البريد الإلكتروني التالي: info@masterdeg.com
حظا طيبا وفقك الله!