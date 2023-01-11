عاجل ليلى أكلت الذئب الجزء الرابع و الاخير

ليلى اكلت الذئبكانت الظلمة حالكة و الوقت متأخر و الجميع في اضطجاع فلا غيرها يسمع ولا احد يجيب سوى نعيق بوم يترقب فريسته ...كما فعل الوضيع بليلى و ذهب بها راكضا الى الكوخ كذبيحة تتدلى فاقدة الوعي من شدة الرعب ... دخل المكان...ضوء خافت ينبعث من قباءه الملعون و كأنه ينتظر طريدته في عناء ، وضعها ارضا و راح يفتح بابه المنفرج و قبل غدوه بها الى عرينه... استوقفته لبرهة تفاصيل وجهها البريئ فراح يزيح خصلات شعرها المتناثرة عليه برفق و ظل ينظرها بميل جامح لم يستطع فيها حصر رغبته الغائرة في تقبيلها وفي ارتعاش مد يده كي يتحسسها غير ان سماعه صوت زمجرة مريع جعلت يداه تتصلبان،..... بقلمي ( حجايجي سها)يتبع في منتدى صناع المحتوى فقط لاني وعدت ان تكون اللمة اول موقع تنشر فيه اجزاء القصه بعد اليوتيوب