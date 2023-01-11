شخص يدرس معي في الجامعة انسان محترم ومتخلق ومتدين وحافظ لكتاب الله
اعجبني وكان تقدم لي لكن لم تتم
وبعدها سمعت أنه خطب قتلو ربي يسخرلك ان شاء الله
لكن بحكم راهو يقرا معاي نتصادف معاه ف الجامعة بزاف يشوف فيا وانا نجي فايتا عليه عادي لكن مش متقلبة وما نبينلوش بصح فاقلي ما عجبنيش الحال
قعد ف بالي
اعجبني وكان تقدم لي لكن لم تتم
وبعدها سمعت أنه خطب قتلو ربي يسخرلك ان شاء الله
لكن بحكم راهو يقرا معاي نتصادف معاه ف الجامعة بزاف يشوف فيا وانا نجي فايتا عليه عادي لكن مش متقلبة وما نبينلوش بصح فاقلي ما عجبنيش الحال
قعد ف بالي