شخص يدرس معي في الجامعة انسان محترم ومتخلق ومتدين وحافظ لكتاب اللهاعجبني وكان تقدم لي لكن لم تتموبعدها سمعت أنه خطب قتلو ربي يسخرلك ان شاء اللهلكن بحكم راهو يقرا معاي نتصادف معاه ف الجامعة بزاف يشوف فيا وانا نجي فايتا عليه عادي لكن مش متقلبةوما نبينلوش بصح فاقلي ما عجبنيش الحالقعد ف بالي