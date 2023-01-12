وش صاري في مدارسنا

السلام عليكم ورحمة الله

حبيت نطرح

موضوع

سال فيه الحبر كثيرا هذه الأيام

مانروحوش بعيد فقط قبل

10 سنوات

الى

20 سنة

كنا نخافو من

المدرس

و نحترموه وكانت عندو هيبة وكي يخرج فيك برا تخاف يشوفك , واليوم الأمور تبدلت ولينا عايشين في فوضى

أخلاقية

كبيرة نتج عنها أجيال من

الجهلة

و

المتعصبين

. جيل مايعرف الشرق من الغرب ,مايعرف قيمة العلم و لا الأدب ولا الإحترام لأنو تربى في بيوت الإهمال..

الأسر

تخلات على واجب تربية أولادها و

الدولة

لم تقم بدورها في الردع وتوفير الأمن

ظاهرة

الإعتداء

في

المدارس

والمتاجرة

بالمخدرات

اصبحنا متعايشين معاهم كل يوم نسمعو خبر .. وين رايحين بيها ؟ وإلى متى ؟ وين راكم حاطين يا

ناس

,ياك

كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته

تحوسو حنا نربولكم ولادكم برا ؟ انا واحد من الناس وليت متعصب على هذه الأمور لي نحكمو قدام المدارس يتاجر رايح نستعمل معاه العنف

راكم تتحاسبو على

ولادكم

كيفاه ماتسقسوهم وين كانو ماتراقبوهم مايكلكم قلبكم ؟

وفي الأخير نقلكم مزال مافاتش الحال لي عندو خوه

او اخته او ابن او ابنة يراقبهم ويوقف على راسهم ....مش الشارع فقط لي مايرحمش لأن الخطر حتى في البيوت عن طريق الهواتف ماتضيعوش ولادكم.

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