كيف ترسم وردة أو زهرة 9 أنواع يمكنك رسمها بسهولة

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ارسم شكل متقوس صغير. ارسم واحد آخر (أكبر قليلًا) تحت الشكل الأول، ثم أتبع ذلك بالتكرار لمرة ثالثة ليكون لديك في النهاية ثلاثة خطوط متقوسة مفتوحة لأعلى متشابهة، بثلاثة أحجام، مشابهة لحرف U بالإنجليزية.

