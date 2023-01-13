كيف ترسم وردة أو زهرة 9 أنواع يمكنك رسمها بسهولة

فريد أبوفيصل
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كيف ترسم وردة أو زهرة بطريقة سهلة وبسيطة للصغار والكبارالطريقة منقولة من الموقع :
رسم وردة - wikiHow
الزهور جميلة للغاية ورائحتها لطيفة كذلك! تعلم كيف ترسم وردة باتباع الخطوات في هذا المقال البسيط. ارسم دائرة كبيرة ثم ارسم واحدة أصغر في منتصفها.
ar.wikihow.com
رسم وردة - wikiHow
الزهور جميلة للغاية ورائحتها لطيفة كذلك! تعلم كيف ترسم وردة باتباع الخطوات في هذا المقال البسيط. ارسم دائرة كبيرة ثم ارسم واحدة أصغر في منتصفها.
ar.wikihow.com
طريقة 1
زهرة تباع الشمس
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1
ارسم دائرة كبيرة ثم ارسم واحدة أصغر في منتصفها.
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2
ارسم الجذع وارسم الأوراق على جانبي الجذع.
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3
للبتلة ارسم قلب رفيع ممدود.
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4
كرر خطوة 3 حتى تغطي حافة الدائرة الداخلية تمامًا.
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5
أضف بتلات أخرى لتغطي المساحة الفارغة مستخدمًا زوايًا حادة.
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6
ارسم خطوط مائلة تتقاطع فوق بعضها داخل الدائرة الصغيرة.
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7
أعد على رسم تفاصيل الأوراق والجذع.
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8
لون الرسمة.
طريقة2
وردة بساق
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1
ارسم شكل متقوس صغير. ارسم واحد آخر (أكبر قليلًا) تحت الشكل الأول، ثم أتبع ذلك بالتكرار لمرة ثالثة ليكون لديك في النهاية ثلاثة خطوط متقوسة مفتوحة لأعلى متشابهة، بثلاثة أحجام، مشابهة لحرف U بالإنجليزية.
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2
ارسم خط رأسي منحنِ ليمثل الساق وأضف ورقة على جانب واحد.
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3
ارسم مخططًا أوليًا للوردة، وبعدها ابدأ برسم البتلات. ابدأ باستخدام شكل "U" الأصغر/ الأعلى أولًا.
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4
ارسم البتلات على الـ"U" الأولى على أن يكون شكلها كأنها تتداخل.
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5
أضف تفاصيل أشكال بتلات على الـ"U" الثانية.
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6
استخدم ال"U" الأخيرة لترشدك في رسم البتلات بشكل مشابه لما رسمته على ال"U" الأولى والثانية.
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7
ارسم كأس الزهرة باستخدام زوايًا حادة.
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8
أضف أشواكًا على الساق. من الأفضل أن تُرسَم باستخدام زوايا مدببة. أضف تفصيلات لورقة الزهرة، لا تنسَ أن حوافها مسننة.
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9
لوِّن الرسمة.