كيف ترسم وردة أو زهرة 9 أنواع يمكنك رسمها بسهولة

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

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كيف ترسم وردة أو زهرة بطريقة سهلة وبسيطة للصغار والكبار​

الطريقة منقولة من الموقع :

ar.wikihow.com

رسم وردة - wikiHow

الزهور جميلة للغاية ورائحتها لطيفة كذلك! تعلم كيف ترسم وردة باتباع الخطوات في هذا المقال البسيط. ارسم دائرة كبيرة ثم ارسم واحدة أصغر في منتصفها.
ar.wikihow.com ar.wikihow.com

طريقة 1

زهرة تباع الشمس

  1. صورة عنوانها Draw a Flower Step 11
    1
    ارسم دائرة كبيرة ثم ارسم واحدة أصغر في منتصفها.
  2. صورة عنوانها Draw a Flower Step 12
    2
    ارسم الجذع وارسم الأوراق على جانبي الجذع.

  3. صورة عنوانها Draw a Flower Step 13
    3
    للبتلة ارسم قلب رفيع ممدود.

  4. صورة عنوانها Draw a Flower Step 14
    4
    كرر خطوة 3 حتى تغطي حافة الدائرة الداخلية تمامًا.

  5. صورة عنوانها Draw a Flower Step 15
    5
    أضف بتلات أخرى لتغطي المساحة الفارغة مستخدمًا زوايًا حادة.

  6. صورة عنوانها Draw a Flower Step 16
    6
    ارسم خطوط مائلة تتقاطع فوق بعضها داخل الدائرة الصغيرة.

  7. صورة عنوانها Draw a Flower Step 17
    7
    أعد على رسم تفاصيل الأوراق والجذع.

  8. صورة عنوانها Draw a Flower Step 18
    8
    لون الرسمة.


طريقة2
وردة بساق

  1. صورة عنوانها Draw a Flower Step 1
    1
    ارسم شكل متقوس صغير. ارسم واحد آخر (أكبر قليلًا) تحت الشكل الأول، ثم أتبع ذلك بالتكرار لمرة ثالثة ليكون لديك في النهاية ثلاثة خطوط متقوسة مفتوحة لأعلى متشابهة، بثلاثة أحجام، مشابهة لحرف U بالإنجليزية.
  2. صورة عنوانها Draw a Flower Step 2
    2
    ارسم خط رأسي منحنِ ليمثل الساق وأضف ورقة على جانب واحد.

  3. صورة عنوانها Draw a Flower Step 3
    3
    ارسم مخططًا أوليًا للوردة، وبعدها ابدأ برسم البتلات. ابدأ باستخدام شكل "U" الأصغر/ الأعلى أولًا.

  4. صورة عنوانها Draw a Flower Step 4
    4
    ارسم البتلات على الـ"U" الأولى على أن يكون شكلها كأنها تتداخل.

  5. صورة عنوانها Draw a Flower Step 5
    5
    أضف تفاصيل أشكال بتلات على الـ"U" الثانية.

  6. صورة عنوانها Draw a Flower Step 6
    6
    استخدم ال"U" الأخيرة لترشدك في رسم البتلات بشكل مشابه لما رسمته على ال"U" الأولى والثانية.
    • يمكنك أيضًا إضافة بتلات أكثر إذا كنت ترغب برسمة وردة أكثر جاذبية.
      صورة عنوانها Draw a Flower Step 7

  7. صورة عنوانها Draw a Flower Step 8
    7
    ارسم كأس الزهرة باستخدام زوايًا حادة.

  8. صورة عنوانها Draw a Flower Step 9
    8
    أضف أشواكًا على الساق. من الأفضل أن تُرسَم باستخدام زوايا مدببة. أضف تفصيلات لورقة الزهرة، لا تنسَ أن حوافها مسننة.

  9. صورة عنوانها Draw a Flower Step 10
    9
    لوِّن الرسمة.
 
فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: مُسير اداري ::
طاقم الإدارة
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
7,885
النقاط
2,651
الجنس
ذكر


طريقة3
وردة بدون ساق​

  1. صورة عنوانها Draw Flowers Step 1
    1
    ارسم دائرة واحدة لتشكل الحدود الداخلية للوردة.

  2. صورة عنوانها Draw Flowers Step 2
    2
    أضف دائرتين أخرتين لتشكل الحدود الخارجية لبتلات الزهرة.

  3. صورة عنوانها Draw Flowers Step 3
    3
    أضف بعض الأشكال غير المنتظمة للبتلات.

  4. صورة عنوانها Draw Flowers Step 4
    4
    ارسم الخطوط النهائية.

  5. صورة عنوانها Draw Flowers Step 5
    5
    لوّن الرسمة وأضف بعض الظلال وحدد الخطوط.

  6. صورة عنوانها Draw Flowers Step 6
    6
    تمت.


طريقة4
زهرة النرجس​

  1. صورة عنوانها Draw Flowers Step 7
    1
    قم برسم شكل بيضاوي ليشكل الحافة الخارجية لأوراق الزهرة. أضف خطين متوازيين وقم بتوصيلهما من الأسفل كما هو موضح في الصورة.

  2. صورة عنوانها Draw Flowers Step 8
    2
    ارسم شكل بيضاوي أصغر رابط بين الخطين المتوازيين من فوق ليمثل الزهرة من الأعلى.

  3. صورة عنوانها Draw Flowers Step 9
    3
    قم برسم مخطط مبدئي للزهرة والأوراق كما هو موضح في الصورة.

  4. صورة عنوانها Draw Flowers Step 10
    4
    أضف الخطوط النهائية للزهرة والأوراق.

  5. صورة عنوانها Draw Flowers Step 11
    5
    ارسم ظلالًا وخطوطًا تحديدية ولون زهرتك.


 
فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: مُسير اداري ::
طاقم الإدارة
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
7,885
النقاط
2,651
الجنس
ذكر

طريقة5
زهرة القسموس​

  1. صورة عنوانها Draw a Flower Step 1
    1
    ارسم دائرة.

  2. صورة عنوانها Draw a Flower Step 2
    2
    ارسم دائرة أخرى في المنتصف.

  3. صورة عنوانها Draw a Flower Step 3
    3
    ارسم البتلات محيطة بالدائرة الكبرى. يجب أن يكونوا بنفس الحجم والشكل تقريبًا.

  4. صورة عنوانها Draw a Flower Step 4
    4
    ارسم خطًا لساق الزهرة.

  5. صورة عنوانها Draw a Flower Step 5
    5
    ارسم أنصاف دوائر حول الدائرة الصغرى منتجًا هيئة شبيهة بالزهرة. بعد ذلك يمكنك إضافة شيء في المنتصف.

  6. صورة عنوانها Draw a Flower Step 6
    6
    ارسم التخطيط الأساسي للبتلات. يجب أن تميز البتلات الأمامية عن البتلات الخلفية في الرسم.

  7. صورة عنوانها Draw a Flower Step 7
    7
    ارسم خطوط الدائرة الكبيرة والساق.

  8. صورة عنوانها Draw a Flower Step 9
    8
    لوّن الزهرة.


طريقة6
تيوليب​

  1. صورة عنوانها Draw a Flower Step 10
    1
    ارسم دائرة من أجل الزهرة وخط طويل متقوس قليلًا للساق.

  2. صورة عنوانها Draw a Flower Step 11
    2
    أضف الأشكال المبدئية للبتلات والأوراق. ارسم بتلتين في الأمام وواحدة خلفهما ليكون لديك 3 بتلات. أوراق زهرة التيوليب تكون طويلة وغير مستقيمة لذا يجب أن تكون الخطوط المبدئية للأوراق طويلة ومموجة.

  3. صورة عنوانها Draw a Flower Step 12
    3
    قم برسم التخطيط المبدئي لكأس الزهرة والأوراق.

  4. صورة عنوانها Draw a Flower Step 13
    4
    ارسم الخطوط التوضيحية للزهرة والكأس والساق.

  5. صورة عنوانها Draw a Flower Step 14
    5
    ارسم الخطوط التوضيحية للأوراق.

  6. صورة عنوانها Draw a Flower Step 15
    6
    أضف تفصيلات أخرى. ارسم خطوطًا للأوراق والبتلات لنتيجة أفضل.

  7. صورة عنوانها Draw a Flower Step 16
    7
    لون التيوليب.

 
فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: مُسير اداري ::
طاقم الإدارة
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
7,885
النقاط
2,651
الجنس
ذكر


طريقة7
زهرة أقحوان بسيطة​

  1. صورة عنوانها Draw Flowers Step 1
    1
    ابدأ المخطط برسم دائرة صغيرة.

  2. صورة عنوانها Draw Flowers Step 2
    2
    ارسم دائرة أكبر. اجعلها تبدو كقرص مضغوط ليمكنك تذكر المخطط الأساسي لزهرة الأقحوان حالما تقوم برسمها.

  3. صورة عنوانها Draw Flowers Step 3
    3
    ابدأ برسم الخطوط الفعلية من عند الدائرة الصغيرة في المركز.

  4. صورة عنوانها Draw Flowers Step 4
    4
    ابدأ برسم البتلات بسحب خطين باتجاه الأعلى والأسفل. ابدأ برسم الخطوط الفعلية دائمًا باتجاهين مختلفين متقابلين (كانعاكاس المرآة).

  5. صورة عنوانها Draw Flowers Step 5
    5
    ارسم تطابق آخر من البتلات بشكل أفقي.

  6. صورة عنوانها Draw Flowers Step 6
    6
    تابع رسم البتلات مستخدمًا نفس الطريقة.

  7. صورة عنوانها Draw Flowers Step 7
    7
    انتهِ من رسم البتلات.

  8. صورة عنوانها Draw Flowers Step 8
    8
    امسح الخطوط المبدئية ولون الرسم.

  9. صورة عنوانها Draw Flowers Step 9
    9
    أضف الخلفية.


طريقة8
زهرة عادية​

  1. صورة عنوانها Draw Flowers Step 21
    1
    ارسم دائرة صغيرة في منتصف الصفحة.

  2. صورة عنوانها Draw Flowers Step 22
    2
    ارسم دائرة أكبر مركزها نفس مركز الدائرة الصغيرة.

  3. صورة عنوانها Draw Flowers Step 23
    3
    ارسم بتلات الزهرة مستعملًا خطوط منحنية. استخدم الدوائر كحدود.

  4. صورة عنوانها Draw Flowers Step 24
    4
    ارسم البتلات تدور حول الدائرة.

  5. صورة عنوانها Draw Flowers Step 25
    5
    ارسم بتلات أخرى تشغل المساحة الباقية في الدائرة. لا يلزم أن تكون جميعها بنفس الطول.

  6. صورة عنوانها Draw Flowers Step 26
    6
    ارسم الساق والأوراق مستخدمًا خطوطًا منحنية.

  7. صورة عنوانها Draw Flowers Step 27
    7
    هذّب رسم الأوراق لتحاكي بشكلها الأوراق الحقيقية.

  8. صورة عنوانها Draw Flowers Step 28
    8
    أعد الخطوط المرسومة بقلم جاف وامسح الخطوط غير الضرورية.

  9. صورة عنوانها Draw Flowers Step 29
    9
    لوّن كما تحب!
 
فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: مُسير اداري ::
طاقم الإدارة
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
7,885
النقاط
2,651
الجنس
ذكر


طريقة9
زهرة كاريكاتورية​

  1. صورة عنوانها Draw Flowers Step 30
    1
    ارسم شكل بيضاوي رأسي. أسفل الشكل البيضاوي، قم برسم رفيع والذي سيكون بمثابة جذع النبتة.

  2. صورة عنوانها Draw Flowers Step 31
    2
    ارسم منحيين في الشكل البيضاوي إحدى المنحنيين يمينًا والآخر على اليسار.

  3. صورة عنوانها Draw Flowers Step 32
    3
    ارسم خطوطًا ممتدة من الجزء السفلي من الشكل البيضاوي واجعلها تمتد في أربع اتجاهات. ارسم حلقة مقوسة أيضًا في أسفل الشكل البيضاوي.

  4. صورة عنوانها Draw Flowers Step 33
    4
    ارسم منحنيات تربط بين الخطوط لتشكل بتلات الزهرة.

  5. صورة عنوانها Draw Flowers Step 34
    5
    في الشكل البيضاوي، ارسم خطوط منحنية ممتدة للأعلى لتمثل التبرعم.

  6. صورة عنوانها Draw Flowers Step 35
    6
    ارسم بتلة أخرى مستخدمًا نفس المبدأ وارسم خطوطًا على طول الشكل البيضاوي وبمحاذاته.

  7. صورة عنوانها Draw Flowers Step 36
    7
    هذّب الرسمة وأعد على الخطوط بقلم جاف. امسح الخطوط غير الإضافية.

  8. صورة عنوانها Draw Flowers Step 37
    8
    لون كما تحب!
 
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