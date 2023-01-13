اعلانات توظيف أستاذ التكوين المهني

نسيمة 2010
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 11 جانفي 2023
- المشاركات
- 5
- النقاط
- 3
- العمر
- 30
- محل الإقامة
- وهران
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم اليكم روابط تخص مسابقة أستاذ التكوين المهني
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتبريد قارة عبد العزيز بئر مراد رايس
[الرابط Rapid-Cut]
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني كرار مولود الفتح سابقا بئر خادم
[Rapid-Cut]
مركز التكوين المهني والتمهين بطيوة وهران
[Rapid-Cut]
مركز التكوين المهني والتمهين بكراد رشيد 2 تيزي وزو
[Rapid-Cut]
مركز التكوين المهني والتمهين حي الصباح وهران
[Rapid-Cut]
مركز التكوين المهني والتمهين السطارة جيجل
[Rapid-Cut]
مركز التكوين المهني والتمهين حساني عبد الكريم الوادي
[Rapid-Cut]
مركز التكوين المهني والتمهين الرباح الوادي
[Rapid-Cut]
عند الضغط على أي رابط، عليكم بحل الكابتشا، ثم الضغط على أيقونة زرقاء continue بالأسفل، بعد انتهاء العد التنازلي، اضغطوا على أيقونة get link.
بالتوفيق للجميع.
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتبريد قارة عبد العزيز بئر مراد رايس
[الرابط Rapid-Cut]
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني كرار مولود الفتح سابقا بئر خادم
[Rapid-Cut]
مركز التكوين المهني والتمهين بطيوة وهران
[Rapid-Cut]
مركز التكوين المهني والتمهين بكراد رشيد 2 تيزي وزو
[Rapid-Cut]
مركز التكوين المهني والتمهين حي الصباح وهران
[Rapid-Cut]
مركز التكوين المهني والتمهين السطارة جيجل
[Rapid-Cut]
مركز التكوين المهني والتمهين حساني عبد الكريم الوادي
[Rapid-Cut]
مركز التكوين المهني والتمهين الرباح الوادي
[Rapid-Cut]
عند الضغط على أي رابط، عليكم بحل الكابتشا، ثم الضغط على أيقونة زرقاء continue بالأسفل، بعد انتهاء العد التنازلي، اضغطوا على أيقونة get link.
بالتوفيق للجميع.