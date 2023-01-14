من صاحب الموضوع وأين الموضوع؟

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
50,515
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هناك مواضيع لاتزال عالقة بأذهاننا
حتى أننا أحيانا لاننسى من كتبها ولو مرت فترة...


إذن فكرة الموضوع هي:

أن تسأل من صاحب هذا الموضوع؟ وتضع عنوانا او تلميحا للموضوع.

يأتي عضو آخر يجيب ويضع لنا رابط الموضوع

مثال: من صاحب موضوع صورة من قلب الحدث؟

الاجابة: هي الأخت @سكون الفجر

والموضوع
هو
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صورة من قلب الحدث 2022

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف أنتم عشيرة اللمة الجزائرية 🥰 إن شاء الله تكونوا بخير وعال العال .. والفكرة واضحة من عنوانها ;) من قلب الحدث كل عضو يدخل رح يحط صورة صغنونة هيك وعليها اسمو ضروري جداً وحقوق المنتدى وتكون من قلب الحدث، أي من قلب اللحظة التي يعيشها حالياً مثلاً شخص يعمل...
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ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
12,345
النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى
الفكرة جميلة ...هكا نزيدو نستكشفو مع بعض
قال السلطانة:
من صاحب موضوع

ياغافلا عن حقيقة خلقك يا فتى!​


؟؟؟

من ياترى 🙄🙄🙄🙄
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ياغافلا عن حقيقة خلقك يا فتى!

كتابة حصرية لللّمة من الورد الندي الطبعة الثانية ياغافلا عن حقيقة خلقك يا فتى! يا غافلا عن حقيقة خلقك يا فتى أما تزال لاهيا في دروب الحياة متمردا مأسور بحبال من الهوى والجوى لاهيا في سبات بين اللّذات متعربدا أتُّراك خطبت الدنيا الدنيئة يا فتى وتركت الجميلة الحسناء وأخلفت الموعدا ستبدي لك...
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@الورد الندي

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لمن الموضوع

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