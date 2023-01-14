من صاحب الموضوع وأين الموضوع؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف أنتم عشيرة اللمة الجزائرية 🥰 إن شاء الله تكونوا بخير وعال العال .. والفكرة واضحة من عنوانها ;) من قلب الحدث كل عضو يدخل رح يحط صورة صغنونة هيك وعليها اسمو ضروري جداً وحقوق المنتدى وتكون من قلب الحدث، أي من قلب اللحظة التي يعيشها حالياً مثلاً شخص يعمل...