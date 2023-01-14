من صاحب الموضوع وأين الموضوع؟

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 50,515
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هناك مواضيع لاتزال عالقة بأذهاننا
حتى أننا أحيانا لاننسى من كتبها ولو مرت فترة...
إذن فكرة الموضوع هي:
أن تسأل من صاحب هذا الموضوع؟ وتضع عنوانا او تلميحا للموضوع.
يأتي عضو آخر يجيب ويضع لنا رابط الموضوع
مثال: من صاحب موضوع صورة من قلب الحدث؟
الاجابة: هي الأخت @سكون الفجر
والموضوع
هو
هناك مواضيع لاتزال عالقة بأذهاننا
حتى أننا أحيانا لاننسى من كتبها ولو مرت فترة...
إذن فكرة الموضوع هي:
أن تسأل من صاحب هذا الموضوع؟ وتضع عنوانا او تلميحا للموضوع.
يأتي عضو آخر يجيب ويضع لنا رابط الموضوع
مثال: من صاحب موضوع صورة من قلب الحدث؟
الاجابة: هي الأخت @سكون الفجر
والموضوع
هو
صورة من قلب الحدث 2022
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف أنتم عشيرة اللمة الجزائرية 🥰 إن شاء الله تكونوا بخير وعال العال .. والفكرة واضحة من عنوانها ;) من قلب الحدث كل عضو يدخل رح يحط صورة صغنونة هيك وعليها اسمو ضروري جداً وحقوق المنتدى وتكون من قلب الحدث، أي من قلب اللحظة التي يعيشها حالياً مثلاً شخص يعمل...
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