وجدان وأنفال صور قديمة تعود للحياة

فريد أبوفيصل
:: مُسير اداري ::
طاقم الإدارة
أردت استعادة صور قديمة روابطها منتهية الصلاحية واخترت هذه المرة صور نشرتها الاخت AmiR@RoRo في سبتمبر 2013 باسم amiraroro
الصور لا تظهر حاليا في موضوعها لانها مفقودة :
لكن هاهي الصور تعود الى النور من جديد ومع احلى طفلة واحلى ( وجدان و أنفال ) بنات خالها الله يبارك واجمل اناقة لباس الشدة راهي تقول نتاع الجص مفهمتش معنى الجص ؟
من 2013 الى 2023 عشر سنين الله يبارك.
الصور لا تظهر حاليا في موضوعها لانها مفقودة :
بنات خالي بشدة الجص
السلام عليكم اليوم حبيت نجيبلكم صور تاع بنات خوالي بشدة تع الجص هادي بنت خالي وجدان وهادي انفال بنت ولد خالي نتمنى تكون عجبوكم الصور وما تبخلوش علينا بالردود في امان الله
www.4algeria.com
لكن هاهي الصور تعود الى النور من جديد ومع احلى طفلة واحلى ( وجدان و أنفال ) بنات خالها الله يبارك واجمل اناقة لباس الشدة راهي تقول نتاع الجص مفهمتش معنى الجص ؟
من 2013 الى 2023 عشر سنين الله يبارك.