أهمية التفاؤل

سعد606

سعد606

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إنضم
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تقرت
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ذكر
يمثل التفاؤل أهمية كبيرة في حياة الإنسان فهو يقوي من ثقة الفرد بنفسه ويساعده على مواجهة جميع المشكلات التي تواجهه في حياته، كما من الجدير ذكره أيضًا أن التفاؤل يعتبر واحد من أهم أسرار السعادة وذلك على الرغم من العقبات الكثيرة التي تواجه الفرد في بعض الأوقات، هذا بالإضافة لدوره الهام في التغلب على جميع مشاعر القلق والخوف ويتمكن من تحويلها لمشاعر إيجابية جيدة كالإطمئنان ومشاعر العزيمة.
كما نلاحظ أيضًا أن الإنسان المتفائل لديه قدرة على مكافحة جميع الأمراض ويسرع ذلك من شفاؤه بطريقة سريعة، كما أن التفاؤل يدفع صاحبه لتحقيق نتائج جيدة من أجل الوصول للأهداف التي يرغب في تحقيقها، ويريح عقل صاحبه ويجعله يشعر دائمًا بالطمأنينة، فهو يحول النقمة لنعمة ويرى جميع ما حوله جيد ويرغب في العيش حياة سعيدة وجيدة، كما أنه يساعد في التخلص من روح التوتر والقلق، وبالتالي فهو يعتبر من الأسباب الرئيسية لتحقيق النجاح
 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
تفاؤلوا خيرا تجدوه
بارك الله فيك اخي الكريم على الموضوع الرائع و المميز و القيم جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
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