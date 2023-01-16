عفواً سيدي؛ أين أجد القطار الذي يذهب إلى عالم أفضل؟

= هههه أي عالم يا صغيرتي تقصدين؟

- العالم الذي أخبرتني عنه جدتي عالم فيه البشر ما زالو على هيئة انسان؛ عالم سماؤه تحلق به طيور الخير؛

والقلوب صادقة نقية خالية من الدنس والحسد!!!

عالم فيه الجار قبل الدار والصديق وقت الضيق

= يااااا صغيرتي قطار ذلك العالم كان آخر محطة له هو عقل جدتك.. ​