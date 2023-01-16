عالم أفضل؟

razan roza

razan roza

:: عضو مُتميز ::
إنضم
2 ماي 2022
المشاركات
504
النقاط
51
العمر
22
محل الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
عفواً سيدي؛ أين أجد القطار الذي يذهب إلى عالم أفضل؟
= هههه أي عالم يا صغيرتي تقصدين؟
- العالم الذي أخبرتني عنه جدتي عالم فيه البشر ما زالو على هيئة انسان؛ عالم سماؤه تحلق به طيور الخير؛
والقلوب صادقة نقية خالية من الدنس والحسد!!!
عالم فيه الجار قبل الدار والصديق وقت الضيق
= يااااا صغيرتي قطار ذلك العالم كان آخر محطة له هو عقل جدتك..
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top