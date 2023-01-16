انا التي احببته بكل صدق



انا من رسمت خيالا جميلا له



أنا من تكون كتاباتها في ديوان شاعر



أنا الديوان وقلبي قصائده



فأنا للشاعر أميرة تتوج على قلبه



قلبي غارق في آلام وعذاب



أتسمعني ؟؟ أتشتاق



أنا أحب شاعر هجر قصائده



أتسمع صوت اشتياقي؟



أتشتاق لي كما يشتاق الأحباب



يا من إليه ابيض الشعر وشاب