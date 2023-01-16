أتشتاق؟؟

razan roza

razan roza

:: عضو مُتميز ::
إنضم
2 ماي 2022
المشاركات
505
النقاط
51
العمر
22
محل الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
انا التي احببته بكل صدق

انا من رسمت خيالا جميلا له

أنا من تكون كتاباتها في ديوان شاعر

أنا الديوان وقلبي قصائده

فأنا للشاعر أميرة تتوج على قلبه

قلبي غارق في آلام وعذاب

أتسمعني ؟؟ أتشتاق

أنا أحب شاعر هجر قصائده

أتسمع صوت اشتياقي؟

أتشتاق لي كما يشتاق الأحباب

يا من إليه ابيض الشعر وشاب
 
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