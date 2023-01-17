تقلبات جوية احوال الطقس عندكم كي داير ؟

خير كي مسيتو وفي رواية مس الخير عليكم وفي التراجم بانسوار عليكم



واش احوالكم اخباركم دواركم كاش زواج كاش تحواس كاش شكارة حليب



المهم

من ليلة أمس وهي الحالة مقلبة عندنا ( بوسعادة ) بالريح والغبار خوك متشوفوش قدامك

رياح شديدة كيما يقولو في أحوال الطقس. البرد يقطع وان شاء الله ان شاء الله فيها غيث نتاع رحمة ،،، هاقولو امين ..



الشجر راح يتقلع ربي يلطف بالخلق

نوصيكم أنابيب التهوئة المدافئ والسخانات المائية أطاسيو أطاسيو فيريفي وعاود ومتن وزير واترك شوية تهوئة لست دجاجة.



يادرى الطقس عندكم كيفاش داير ؟