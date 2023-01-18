خ ـفآف على آلقلبــ

Wiam Wiam
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 17 جانفي 2023
- المشاركات
- 4
- النقاط
- 3
- العمر
- 21
- محل الإقامة
- تيارت
- الجنس
- أنثى
سـ❤ـلَآمـ❤ـ عـ❤ـلَيـ❤ـكـ❤ـمـ❤ـ آحـ❤ـبـ❤ـتـ❤ـيـ❤ـ فـ❤ـيـ❤ـ آلَلَهّ
الى كل عضو جديد في المنتدى مثلي انا اتمنى ان تدوم عشرتنا مع بعض و لكن هناك طلب صغير و هو قلة نشاط أعضاء المنتدى و شكري و تقديري لبعض الاعضاء على معاملتهم اللائقة
آول مـنشـور لي آتمـنى آن تكون كلمـآتي عند ح ـسـن آلظـن
الى كل عضو جديد في المنتدى مثلي انا اتمنى ان تدوم عشرتنا مع بعض و لكن هناك طلب صغير و هو قلة نشاط أعضاء المنتدى و شكري و تقديري لبعض الاعضاء على معاملتهم اللائقة
آول مـنشـور لي آتمـنى آن تكون كلمـآتي عند ح ـسـن آلظـن