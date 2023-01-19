العزلة

الطيب الجزائري84

الطيب الجزائري84

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إنضم
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العمر
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ذكر

العزلة


عَنْ وُهَيْبِ بْنِ الوَرْدِ، قالَ: جاءَ رَجُلٌ إلى وهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ فَقالَ: إنِّي قَدْ حَدَّثْتُ نَفْسِي أنْ لا أُخالِطَ النّاسَ فَما تَرى؟ قالَ: «لا تَفْعَلْ، إنَّهُ لابُدَّ لِلنّاسِ مِنكَ، ولابُدَّ لَكَ مِنهُمْ، لَكَ إلَيْهِمْ حَوائِجُ، ولَهُمْ إليْكَ حَوائِجُ، ولَكِنْ كُنْ فِيهِمْ أصَمَّ سَمِيعًا، أعْمى بَصِيرًا، سَكُوتًا نَطُوقًا» مداراة الناس لابن أبي الدنيا (١/‏٤٢)
هذا من عظيم النصح وجميله، يقصد أصم عن سماع الحرام سميعا للخير، أعمى عن النظر للحرام بصيرا للمفيد النافع، سكوتا عن الكلام بالحرام نطوقا بالقول السديد والكلام المفيد.


المصدر موقع الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله
 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
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النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
جزاك الله خيرا على الموضوع الرائع و المميز و القيم جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
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