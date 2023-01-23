الشهيد النوعي بلخير

الشهيد النوعي بلخيربن النوعي بن بلقاسم بن النوعي من مواليد 1929 بقصرالحيران عاش في اسرة تقطن بتاونزة منطقة الانواع الارض الفلاحية بامتياز وعاشت عائلته من التجارة الفلاحية التحق بجيش جبهة التحرير الوطني لمحاربة المستدمر الفرنسي من مناطق قصرالحيران ونواحي مسعد والمناطق المجاورة من سنة1956 وفي يوم من ايام عند وحشته لبناته الثلاثة وابنه الوحيد لكي يسلم عليهم دخل المنطقة لقرية قصرالحيران ولقائه مع اهل المنطقة ودعى الى تحليق اللحية ورأسه من الشعر الكثيف في بئر تقليدي (حاسي عرب) وكان يومئذ اليوم المشؤوم حيث بلغوا عنه الحركى للقوة المستدمرة و حاصرته والقي عليه القبض في داخل البئر وجلبوه الى داخل المدينة (قصرالحيران) عند رحبة الحرس البلدي سابقا وعذبوه بكل وسائل التتعذيب امام جماهير ابن بلدته من الاطفال والشيوخ والرجال وحتى النساء لكي يعتبرو منه لكي ينطق على مكان الذي كان فيه والمجاهدين الذين كان باتصال بهم ولكن لم يبح بكلمة واحدة وفي الاخير اطلقو عليه مجموعة من الكلاب الشرسة هشمت لحمه و كسرت عظامه تحت بكاء الاهالي وتكبيراتهم واستشهد الشهيد في ذلك اليوم مع الشهيد فويري محمد تحت حصرة وتكبيرات الاهالي وزغاريد النسوة. وخذت فرنسا جثة الشهيدين ودفنا في من منطقة من مناطق الصحراوية لجنوب مدينة قصرالحيران لحد الآن غير معروفة بالظبط ...رحم الله شهيدين واسكنهما الجنة مع الشهداء والصديقين ...رحم الله شهداء الجزائر الله اكبر وتحيا الجزائر العزة والكرامة. ...استشهد النوعي بلخير 1958 تاركا وراءه ثلاث بنات يتيمات وابن وارملة ...سميت عليه مدرسة ابتدائية بمدينة قصرالحيران​