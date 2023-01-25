قصة مثل شعبي

razan roza
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#جوع_كلبك_يتبعك من بين الأمثال المتواترة على ألسنة النَّاس قولهم : "#جوّع_كلبك_يتبعك"، وله روايةهي ، هو مثلٌ عربيٌّ قديم يُذكر في القوم اللئام في كيفية الطَّريقة التي يجب أن يُعاملوا بها، ويستعمله النَّاس في الوقت الحاليِّ لنفس الغرض تقريبًا. وقد كان أوَّل من قالها ملكٌ من #الملوك كان غليظًا فظًّا على رعيّته يجوّعهم ويسلبهم ما في أيديهم من المال وغيره، وقد أخبره بعض الكهنة أنّ رعيّته ستقتله يومًا، ولكنّه لم يكن يهتمّ لكلامهم، وقد حذّرته زوجته منهم؛ ذلك أنّ الرّعيّة كانت تعيش في شظفٍ من الحياة وهو وأسرته كانوا يعيشون حياة رغيدة، فكان يقول لها: "جوّع كلبك يتبعك"، وقد صارت مثلًا منذ أن قالها. وذات يوم أرسل قومه إلى غزوة ولم يعطِهِم من الغنائم شيئًا، فلمّا خرج قومه من عنده ولم ينالوا شيئًا من الغنائم حرّضوا أخاه على قتله قائلين له إنّ المُلك لا يكون إلّا في أسرته، ولكنّ ذلك الملك قد ظلمهم بما فيه الكفاية، فاقترحوا على أخيه أن يعينهم على قتله، وكان أخوه يعلم مقدار ظلم أخيه لرعيّته، فأعانهم عليه فوثبوا عليه جميعًا فقتلوه وأردوه جثّة هامدة، وأجلسوا أخيه مكانه على كرسي الملك. ومرّ بالملك وهو مقتول #عامر_بن_جذيمة وقد كان سمع قول الملك قبلًا "جوّع كلبك يتبعك"، فقال له: "ربما أكل الكلب مؤدِّبه إذا لم ينل شبعه"، فصار هذا الكلام مثلًا أيضًا منذ ان قاله عامر بن جذيمة "
مجمع الأمثال -ابو الفضل النيسابوري "
مجمع الأمثال -ابو الفضل النيسابوري "