حرق المصحف



أدانت دول عربية وإسلامية حرق نسخة من القرآن خلال مظاهرة في السويد.

وقالت منظمة التعاون الإسلامي إن هذه الخطوة "عمل استفزازي يستهدف المسلمين ويهين قيمهم المقدسة".

وأحرق السياسي اليميني راسموس بالودان نسخة من المصحف في أثناء مظاهرة أمام السفارة التركية في ستوكهولم يوم السبت.

وصدرت انتقادات من جانب مجلس التعاون الخليجي. وشددت السعودية على "أهمية نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش ونبذ الكراهية والتطرف