ذكريات تغمدها الموت

مدونة فتحتها بإسملأن ذكرياتنا تموت بدون عودة وإن عادت لن تعود مثلما كانتفرد من عائلتك،صديقك مفقود تغمده الموت او فراق الغربةوما تكتبونه هنا في هذه الصفحةإجعل كل من يقرأه يسافر معك داعب مشاعرهاكتب معي الحلوة والمرة من ذكرياتكولهذا ادعوكم كأعضاء للمنتدي أن تسردو لنا ذكرياتكموشكرالمن شارك او اكتفي بالقراءة تحياتي للجميع.اخوكم