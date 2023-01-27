حفياد آدم
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- إنضم
- 12 أوت 2018
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- محل الإقامة
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- الجنس
- ذكر
مقدمة
مدونة فتحتها بإسم ذكريات تغمدها الموت لأن ذكرياتنا تموت بدون عودة وإن عادت لن تعود مثلما كانت
ستعود ولكن
فرد من عائلتك،صديقك مفقود تغمده الموت او فراق الغربة
وما تكتبونه هنا في هذه الصفحة
إجعل كل من يقرأه يسافر معك داعب مشاعره
اكتب معي الحلوة والمرة من ذكرياتك
ولهذا ادعوكم كأعضاء للمنتدي أن تسردو لنا ذكرياتكم
وشكرا
لمن شارك او اكتفي بالقراءة تحياتي للجميع.
اخوكم
حفياد آدم