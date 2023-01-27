ذكريات تغمدها الموت

حفياد آدم

حفياد آدم

:: مرشح لطاقم العمل ::
:: مرشحون للإدارة ::
إنضم
12 أوت 2018
المشاركات
641
النقاط
1,051
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
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مقدمة
مدونة فتحتها بإسم ذكريات تغمدها الموت لأن ذكرياتنا تموت بدون عودة وإن عادت لن تعود مثلما كانت
ستعود ولكن
فرد من عائلتك،صديقك مفقود تغمده الموت او فراق الغربة
وما تكتبونه هنا في هذه الصفحة
إجعل كل من يقرأه يسافر معك داعب مشاعره
اكتب معي الحلوة والمرة من ذكرياتك
ولهذا ادعوكم كأعضاء للمنتدي أن تسردو لنا ذكرياتكم
وشكرا
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لمن شارك او اكتفي بالقراءة تحياتي للجميع.
اخوكم

حفياد آدم

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حفياد آدم

حفياد آدم

:: مرشح لطاقم العمل ::
:: مرشحون للإدارة ::
إنضم
12 أوت 2018
المشاركات
641
النقاط
1,051
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
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