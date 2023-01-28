مادا ينقص منتدى اللمة....؟

السلام عليكم ورجمة الله

انا جديدة معكم في هدا المنتدى انضممت اليه مند عدة ايام فقط

ولي تجربة في منتديات اخري

وبكل صراحة لاحضت خمول في المنتدى من ناحية طرح المواضيع ومن ناحية الردود والنقاشات

وكدالك في ترتيب اقسام المنتدى ونقص بعض الاقسام مثل قسم للاستفسارات وقسم الرياضة

وقسم لتصميم ومشاكل وحلول للاجهزة بجميع انواعها الكمبيوتر الاندرويد وغيرها وقسم لمدونات الاغضاء

الخاصة ليطرحو فيها خواطرهم وما يشعرون به من غير خجل او خوف وكدا قسم لشعر بجيع انواعه وقسم

لكتابة القصص وقسم لطفل والامومة لمناقشة تجاب تربية الاطفال وغيرها

وقسم خاص بالاقتراحات والاستفسارات والشكاوي التي من شانها معرفة مايفضله الاعضاء ويقترحونه

لتوسيع المنتدى والنهوض به ولكل واحد موهبة وميول الى شئء معين يبرع فيه ويقدم خبرااته وتجاربه

يفيد ويستفيد ...المنتدىمن الاعضاء والى الاعضاء يجب مشاركتهم واستفسارهم ومتاقشتهم للمواضيع

والاقسام التى يريدون ان يضهرو فيها مواهبهم ويطورون فيها تجاربهم و ميولهم ليستفيد من بعضهم

هدا مجرد راى واقنراح يحتمل الخطء ويحتمل الصواب ... تحياتي للجميع ولكم حرية الرد بكل شفافية واحترم كل

الاراء في صلب الموضوع بالنقاش والاراء وحتى الاختلاف تزيد لمتنا ونغهم بعضنا