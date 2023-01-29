يحكى أن فتاة ممددة على فراشها تعاني من مرض خطير .. سألت أختها الكبرى وهي تراقب الشجرة بالقرب من نافذتها : كم ورقة باقي على الشجرة ؟؟ فأجابت الاخت بعين يملؤها الدمع : لماذا تسألين يا حبيبتي ؟ أجابت الطفلة المريضة : لاني أعلم أن أيامي ستنتهي مع وقوع آخر ورقة ردت الاخت وهي تبتسم : إذن حتى ذلك الحين سنستمتع بحياتنا ونعيش أياماً جميلة .. مرت الأيام وتساقطت الاوراق وبقيت ورقة واحدة ظلت الطفلة المريضة تراقبها ظناً منها أنه في اليوم الذي ستسقط فيه هذه الورقة سينهي المرض حياتها .. انقضى الخريف .. وبعده الشتاء ومرت السنة ولم تسقط الورقة .. والفتاة سعيدة مع أختها وقد بدأت تستعيد عافيتها من جديد حتى شفيت تماماً فكان أول ما فعلته انها ذهبت لترى معجزة الورقة التي لم تسقط فوجدتها ورقة بلاستيكية ثبتتها أختها على الشجرة . العبرة أن :

✿ الأمل روح أخرى إن فقدتها فلا تحرم غيرك منها ​