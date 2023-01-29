✿ الأمل

razan roza

razan roza

:: مرشحة لطاقم العمل ::
:: مرشحات للإدارة ::
إنضم
2 ماي 2022
المشاركات
585
النقاط
51
العمر
22
محل الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
يحكى أن فتاة ممددة على فراشها تعاني من مرض خطير .. سألت أختها الكبرى وهي تراقب الشجرة بالقرب من نافذتها : كم ورقة باقي على الشجرة ؟؟ فأجابت الاخت بعين يملؤها الدمع : لماذا تسألين يا حبيبتي ؟ أجابت الطفلة المريضة : لاني أعلم أن أيامي ستنتهي مع وقوع آخر ورقة ردت الاخت وهي تبتسم : إذن حتى ذلك الحين سنستمتع بحياتنا ونعيش أياماً جميلة .. مرت الأيام وتساقطت الاوراق وبقيت ورقة واحدة ظلت الطفلة المريضة تراقبها ظناً منها أنه في اليوم الذي ستسقط فيه هذه الورقة سينهي المرض حياتها .. انقضى الخريف .. وبعده الشتاء ومرت السنة ولم تسقط الورقة .. والفتاة سعيدة مع أختها وقد بدأت تستعيد عافيتها من جديد حتى شفيت تماماً فكان أول ما فعلته انها ذهبت لترى معجزة الورقة التي لم تسقط فوجدتها ورقة بلاستيكية ثبتتها أختها على الشجرة . العبرة أن :
✿ الأمل روح أخرى إن فقدتها فلا تحرم غيرك منها
 

المرفقات

  • unnamed (1).jpg
    unnamed (1).jpg
    93.3 KB · المشاهدات: 0
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
21,306
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
سلمت يداك على الطرح الرائع والمميز جعلها الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
razan roza

razan roza

:: مرشحة لطاقم العمل ::
:: مرشحات للإدارة ::
إنضم
2 ماي 2022
المشاركات
585
النقاط
51
العمر
22
محل الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
قال إلياس:
سلمت يداك على الطرح الرائع والمميز جعلها الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
إضغط للتوسيع...
شكرا لمرورك اخي وفقك الله
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top