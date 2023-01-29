بعض الرسائل لا تكون على هيئة حروف وكلمات فقط، بل تكون على هيئة مشاعر وأحاسيس صادقة، وخصوصاً إن كانت مرسلة لشخص غالي. ​

تخونني الكلماتُ عندما أرغبُ في كتابةِ رسالةٍ لإنسانةٍ غاليةٍ على قلبي مثلكِ

شكرًا لك @ريحـان على عطائك الدائم ومساندتك لي فأنت خير رفيقة. بعدد قطرات المطر أتوجه بكل الشكر والعرفان والتقدير لك يا . كلمة تحية وتقدير من قلبي إلى صديقتي على كل ما فعلته كل التحية والاحترام

ما أروعَ قلبكِ الطيّبِ يا صديقتي، إنهُ فعلاً بنقاءِ الثلجِ وعذوبةِ الماء.