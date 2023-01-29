رسالة شكر

razan roza

razan roza

:: مرشحة لطاقم العمل ::
:: مرشحات للإدارة ::
إنضم
2 ماي 2022
المشاركات
586
النقاط
51
العمر
22
محل الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
بعض الرسائل لا تكون على هيئة حروف وكلمات فقط، بل تكون على هيئة مشاعر وأحاسيس صادقة، وخصوصاً إن كانت مرسلة لشخص غالي.
  • تخونني الكلماتُ عندما أرغبُ في كتابةِ رسالةٍ لإنسانةٍ غاليةٍ على قلبي مثلكِ
شكرًا لك @ريحـان على عطائك الدائم ومساندتك لي فأنت خير رفيقة. بعدد قطرات المطر أتوجه بكل الشكر والعرفان والتقدير لك يا . كلمة تحية وتقدير من قلبي إلى صديقتي على كل ما فعلته كل التحية والاحترام
  • ما أروعَ قلبكِ الطيّبِ يا صديقتي، إنهُ فعلاً بنقاءِ الثلجِ وعذوبةِ الماء.

أسأل الله لروحك الرَّاحة، ولقلبك السَّعادة، ...
 
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