razan roza
:: مرشحة لطاقم العمل ::
:: مرشحات للإدارة ::
- إنضم
- 2 ماي 2022
- المشاركات
- 586
- النقاط
- 51
- العمر
- 22
- محل الإقامة
- باتنة
- الجنس
- أنثى
بعض الرسائل لا تكون على هيئة حروف وكلمات فقط، بل تكون على هيئة مشاعر وأحاسيس صادقة، وخصوصاً إن كانت مرسلة لشخص غالي.
- تخونني الكلماتُ عندما أرغبُ في كتابةِ رسالةٍ لإنسانةٍ غاليةٍ على قلبي مثلكِ
شكرًا لك @ريحـان على عطائك الدائم ومساندتك لي فأنت خير رفيقة. بعدد قطرات المطر أتوجه بكل الشكر والعرفان والتقدير لك يا . كلمة تحية وتقدير من قلبي إلى صديقتي على كل ما فعلته كل التحية والاحترام
- ما أروعَ قلبكِ الطيّبِ يا صديقتي، إنهُ فعلاً بنقاءِ الثلجِ وعذوبةِ الماء.
أسأل الله لروحك الرَّاحة، ولقلبك السَّعادة، ...