مشكلتي ساعدوني أريد أن أتغير

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2022
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
750
النقاط
51
السلام عليكم
انا فتاه في نهايه العشرينيات من عمري منذ ان كنت في المرحله الإعداديه ادمنت على دخول الشات وابدأت في الانغماس في عالم الإنترنت وأقمت علاقات كثيرة منذ أن كنت في المرحلة الإعدادية حوالي ١٣ عاما الى الآن وانا اقمت علاقات عابرة وعلاقات حب وتعلق وكلها بائت بالفشل واشعر انني اي شخص ممكن ان اراه اتعلق به واحبه فأنا اعيش في فراغ كبير وفراغ عاطفي ايضا حيث انني لم اتزوج الى الان ولا اعمل وانا اريد ان اتبدل واكون انسانه اخرى وارجع انسانه على الفطره انسانه نقيه فلم استطع نسيان الماضي والحاضر والمشكله انني اعرف بغلطي لكن وكأنما شي يجبرني على الاستمرار وصوري عند بعض الشباب واشعر بتأنيب الضمير واخاف واحرص على سمعتي وفطنت لها ساعدوني واعطوني حلول وشكرا لكم
 
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