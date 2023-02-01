السلام عليكم

انا فتاه في نهايه العشرينيات من عمري منذ ان كنت في المرحله الإعداديه ادمنت على دخول الشات وابدأت في الانغماس في عالم الإنترنت وأقمت علاقات كثيرة منذ أن كنت في المرحلة الإعدادية حوالي ١٣ عاما الى الآن وانا اقمت علاقات عابرة وعلاقات حب وتعلق وكلها بائت بالفشل واشعر انني اي شخص ممكن ان اراه اتعلق به واحبه فأنا اعيش في فراغ كبير وفراغ عاطفي ايضا حيث انني لم اتزوج الى الان ولا اعمل وانا اريد ان اتبدل واكون انسانه اخرى وارجع انسانه على الفطره انسانه نقيه فلم استطع نسيان الماضي والحاضر والمشكله انني اعرف بغلطي لكن وكأنما شي يجبرني على الاستمرار وصوري عند بعض الشباب واشعر بتأنيب الضمير واخاف واحرص على سمعتي وفطنت لها ساعدوني واعطوني حلول وشكرا لكم