أهم الأسباب وراء التشاؤم

سعد606
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هناك الكثير من الأسباب التي تدفع لإصابة الفرد بالتشاؤم ومن أهم هذه الأسباب ما يلي:
1- الشعور بعدم الرضا بمشيئة وإرداة الله والإعتراض بشكل دائم عن حكمته وجميع أوامره.
2- ضعف الإيمان بالله عز وجل بشكل دائم.
3- الخوف والشعور بالفزع دائمًا بجميع الأشياء المحيطة، فعلى سبيل المثال نلاحظ أن بعض الأفراد يشعروا دائمًا بالخوف من جميع الأشياء المحيطة بهم بسبب موقف سابق حدث لهم منهم فيتشائموا منهم بشكل دائم
4- قد يحدث التشاؤم في بعض الأوقات نتيجة الإصابة ب الإكتئاب والضغوط النفسية الكثيرة
1- الشعور بعدم الرضا بمشيئة وإرداة الله والإعتراض بشكل دائم عن حكمته وجميع أوامره.
2- ضعف الإيمان بالله عز وجل بشكل دائم.
3- الخوف والشعور بالفزع دائمًا بجميع الأشياء المحيطة، فعلى سبيل المثال نلاحظ أن بعض الأفراد يشعروا دائمًا بالخوف من جميع الأشياء المحيطة بهم بسبب موقف سابق حدث لهم منهم فيتشائموا منهم بشكل دائم
4- قد يحدث التشاؤم في بعض الأوقات نتيجة الإصابة ب الإكتئاب والضغوط النفسية الكثيرة