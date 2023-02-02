أهم الأسباب وراء التشاؤم

سعد606

سعد606

:: صَآنع محتوى ::
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
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النقاط
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العمر
61
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
هناك الكثير من الأسباب التي تدفع لإصابة الفرد بالتشاؤم ومن أهم هذه الأسباب ما يلي:
1- الشعور بعدم الرضا بمشيئة وإرداة الله والإعتراض بشكل دائم عن حكمته وجميع أوامره.
2- ضعف الإيمان بالله عز وجل بشكل دائم.
3- الخوف والشعور بالفزع دائمًا بجميع الأشياء المحيطة، فعلى سبيل المثال نلاحظ أن بعض الأفراد يشعروا دائمًا بالخوف من جميع الأشياء المحيطة بهم بسبب موقف سابق حدث لهم منهم فيتشائموا منهم بشكل دائم
4- قد يحدث التشاؤم في بعض الأوقات نتيجة الإصابة ب الإكتئاب والضغوط النفسية الكثيرة
 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
21,334
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
بارك الله فيك اخي الكريم على الموضوع الرائع و المميز و القيم جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
سعد606

سعد606

:: صَآنع محتوى ::
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
1,910
النقاط
71
العمر
61
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
قال إلياس:
بارك الله فيك اخي الكريم على الموضوع الرائع و المميز و القيم جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
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دمتم بحفظ الله ورعايته.
 
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