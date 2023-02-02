🖤🖤 الثقب{░هلوسات░رجل░مات░قليلا░}الأسود 🖤🖤



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف

الأنبياء والمرسلين

تحية طيبة .. و بعد





هنا و فقط ستكون زاوية رجل غامض،حين تستفزه الحياة سيظهر طيفه هنا وهو سعيد قليلا لكنه سيكون دائما في أحد الزوايا وهو تعيس.

سيآتي كبركان ثائر ،و أحيانا كطفل حائر.

فقد عاش و عاشر، قتل قليلا ولكنه قبل ذلك احترق كعلبة سجائر.

سيعم المكان الكثير من الغموض و الهلوسات الليلة

سيكون مكان الفرار

سيكون كطريق بلا نهاية ​