🖤🖤 الثقب{░هلوسات░رجل░مات░قليلا░}الأسود 🖤🖤

النورس

النورس

:: عضو متألق ::
إنضم
5 أوت 2008
المشاركات
3,084
النقاط
163
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمان الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف
الأنبياء والمرسلين
تحية طيبة .. و بعد:
🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️

🖤 هنا و فقط ستكون زاوية رجل غامض،حين تستفزه الحياة سيظهر طيفه هنا وهو سعيد قليلا لكنه سيكون دائما في أحد الزوايا وهو تعيس. 🖤
🖤 سيآتي كبركان ثائر ،و أحيانا كطفل حائر.
فقد عاش و عاشر، قتل قليلا ولكنه قبل ذلك احترق كعلبة سجائر.🖤
سيعم المكان الكثير من الغموض و الهلوسات الليلة
سيكون مكان الفرار
سيكون كطريق بلا نهاية🖤
🖤
 
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