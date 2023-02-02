🖤🖤 الثقب{░هلوسات░رجل░مات░قليلا░}الأسود 🖤🖤

النورس
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمان الرحيم
بسم الله الرحمان الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف
الأنبياء والمرسلين
تحية طيبة .. و بعد:
هنا و فقط ستكون زاوية رجل غامض،حين تستفزه الحياة سيظهر طيفه هنا وهو سعيد قليلا لكنه سيكون دائما في أحد الزوايا وهو تعيس.
سيآتي كبركان ثائر ،و أحيانا كطفل حائر.
فقد عاش و عاشر، قتل قليلا ولكنه قبل ذلك احترق كعلبة سجائر.
سيعم المكان الكثير من الغموض و الهلوسات الليلة
سيكون مكان الفرار
سيكون كطريق بلا نهاية