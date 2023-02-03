غراتان أرز سريع التحضير ولذيد، للأصحاء والمرضى😍

ذكريات

ذكريات

m_souad
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
إنضم
14 أوت 2010
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
تلمسان
الجنس
أنثى
السلام عليكم، اليوم سأشارككم وصفة غراتان بالأرز يحبوها الأولاد، وصفة لذيذة وصحية وسهلة التحضير.
المقادير: 2كوب من الأرز، تغليها مع ورقة من الرند والملح وتصفيه من الماء بدون ما تشليه وتحطيه في سينية الفرنIMG20230121124440.jpg
تحطي 4بيضات و6قطع جبن مكعبات أو اي جبن عندك فالدار وقليل من الملح والفلفل الأسود ويمكن الإستغناء عنه إذا كان أحد الافراد مريض ومعدته لا تتحمل البهاراتIMG20230121125708.jpg

تخلطي مليح وتحطيه على الأرز وتحركيه جيدا وتضيفي عليهم لتر من الحليب المغلى ولا تنسي إضافة الملح للحليب حسب الحاجة ويمكن الإستغناء عنه في هذه المرحلة بالنسبة للمرضىIMG20230121130237.jpg

ترابي عليه الجبن وتدخليه الفرن حتى يتشرب الحليب ويذوب الجبن ويأخذ لون ذهبيIMG20230121132528.jpg

وهذا الشكل النهائيIMG20230121132836.jpg

صحي ولذيذ وشهية طيبة🥰
 
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