غراتان أرز سريع التحضير ولذيد، للأصحاء والمرضى😍

ذكريات
m_souad
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
- إنضم
- 14 أوت 2010
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السلام عليكم، اليوم سأشارككم وصفة غراتان بالأرز يحبوها الأولاد، وصفة لذيذة وصحية وسهلة التحضير.
المقادير: 2كوب من الأرز، تغليها مع ورقة من الرند والملح وتصفيه من الماء بدون ما تشليه وتحطيه في سينية الفرن
تحطي 4بيضات و6قطع جبن مكعبات أو اي جبن عندك فالدار وقليل من الملح والفلفل الأسود ويمكن الإستغناء عنه إذا كان أحد الافراد مريض ومعدته لا تتحمل البهارات
تخلطي مليح وتحطيه على الأرز وتحركيه جيدا وتضيفي عليهم لتر من الحليب المغلى ولا تنسي إضافة الملح للحليب حسب الحاجة ويمكن الإستغناء عنه في هذه المرحلة بالنسبة للمرضى
ترابي عليه الجبن وتدخليه الفرن حتى يتشرب الحليب ويذوب الجبن ويأخذ لون ذهبي
وهذا الشكل النهائي
صحي ولذيذ وشهية طيبة
المقادير: 2كوب من الأرز، تغليها مع ورقة من الرند والملح وتصفيه من الماء بدون ما تشليه وتحطيه في سينية الفرن
تحطي 4بيضات و6قطع جبن مكعبات أو اي جبن عندك فالدار وقليل من الملح والفلفل الأسود ويمكن الإستغناء عنه إذا كان أحد الافراد مريض ومعدته لا تتحمل البهارات
تخلطي مليح وتحطيه على الأرز وتحركيه جيدا وتضيفي عليهم لتر من الحليب المغلى ولا تنسي إضافة الملح للحليب حسب الحاجة ويمكن الإستغناء عنه في هذه المرحلة بالنسبة للمرضى
ترابي عليه الجبن وتدخليه الفرن حتى يتشرب الحليب ويذوب الجبن ويأخذ لون ذهبي
وهذا الشكل النهائي
صحي ولذيذ وشهية طيبة