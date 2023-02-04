طرفة : 😂

razan roza

razan roza

:: مرشحة لطاقم العمل ::
:: مرشحات للإدارة ::
إنضم
2 ماي 2022
المشاركات
601
النقاط
51
العمر
22
محل الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
طرفة : 😂
مرشدة دينية تعطي دروس للنساء ، و في إحدى المرات قالت : يجب على الزوجة الصالحة أن تساعد زوجها على إحياء سنة تعدد الزوجات،
بعد إنهاء الدرس، تقدمت إليها إمرأة أسمها ربيعة ، كانت تسمع الدرس ، و عانقتها و قالت لها : الله يفتح عليك ياشيخة ، كنت من زمان لا أعرف كيف أفاتحك بالموضوع لكن الحمدلله أنت متفهمة لدرجة كبيرة ، أنا ربيعة من أربعة سنين متزوجة من زوجك ، و لم نستطع إخبارك ،،
المرشدة أندهشت مصدومة ، صرخت ، داخت و سقطت مغمى عليها ، فأخذوها للمستشفى ، و رافقتها ربيعة ...: لما أستفاقت المرشدة ، قالت لها ربيعة : و الله زوجك لا أعرفه و لا عمري شفته ، و لكن نصيحة مني ليك خلي دروسك عن الصلاة و بر الوالدين و الصيام و لعد تتفلسفي كثير في أمور ماتقدري عليها.
المهم
المرشدة أستقالت من العمل و لازالت تحت الصدمة و تنهض ليلا مفزوعة تنادي
ربيعة_الله_لايربحك_ياربيعة 😬😁
 
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