razan roza
:: مرشحة لطاقم العمل ::
:: مرشحات للإدارة ::
- إنضم
- 2 ماي 2022
- المشاركات
- 601
- النقاط
- 51
- العمر
- 22
- محل الإقامة
- باتنة
- الجنس
- أنثى
طرفة :
مرشدة دينية تعطي دروس للنساء ، و في إحدى المرات قالت : يجب على الزوجة الصالحة أن تساعد زوجها على إحياء سنة تعدد الزوجات،
بعد إنهاء الدرس، تقدمت إليها إمرأة أسمها ربيعة ، كانت تسمع الدرس ، و عانقتها و قالت لها : الله يفتح عليك ياشيخة ، كنت من زمان لا أعرف كيف أفاتحك بالموضوع لكن الحمدلله أنت متفهمة لدرجة كبيرة ، أنا ربيعة من أربعة سنين متزوجة من زوجك ، و لم نستطع إخبارك ،،
المرشدة أندهشت مصدومة ، صرخت ، داخت و سقطت مغمى عليها ، فأخذوها للمستشفى ، و رافقتها ربيعة ...: لما أستفاقت المرشدة ، قالت لها ربيعة : و الله زوجك لا أعرفه و لا عمري شفته ، و لكن نصيحة مني ليك خلي دروسك عن الصلاة و بر الوالدين و الصيام و لعد تتفلسفي كثير في أمور ماتقدري عليها.
المهم
المرشدة أستقالت من العمل و لازالت تحت الصدمة و تنهض ليلا مفزوعة تنادي
ربيعة_الله_لايربحك_ياربيعة
مرشدة دينية تعطي دروس للنساء ، و في إحدى المرات قالت : يجب على الزوجة الصالحة أن تساعد زوجها على إحياء سنة تعدد الزوجات،
بعد إنهاء الدرس، تقدمت إليها إمرأة أسمها ربيعة ، كانت تسمع الدرس ، و عانقتها و قالت لها : الله يفتح عليك ياشيخة ، كنت من زمان لا أعرف كيف أفاتحك بالموضوع لكن الحمدلله أنت متفهمة لدرجة كبيرة ، أنا ربيعة من أربعة سنين متزوجة من زوجك ، و لم نستطع إخبارك ،،
المرشدة أندهشت مصدومة ، صرخت ، داخت و سقطت مغمى عليها ، فأخذوها للمستشفى ، و رافقتها ربيعة ...: لما أستفاقت المرشدة ، قالت لها ربيعة : و الله زوجك لا أعرفه و لا عمري شفته ، و لكن نصيحة مني ليك خلي دروسك عن الصلاة و بر الوالدين و الصيام و لعد تتفلسفي كثير في أمور ماتقدري عليها.
المهم
المرشدة أستقالت من العمل و لازالت تحت الصدمة و تنهض ليلا مفزوعة تنادي
ربيعة_الله_لايربحك_ياربيعة