طرفة :مرشدة دينية تعطي دروس للنساء ، و في إحدى المرات قالت : يجب على الزوجة الصالحة أن تساعد زوجها على إحياء سنة تعدد الزوجات،بعد إنهاء الدرس، تقدمت إليها إمرأة أسمها ربيعة ، كانت تسمع الدرس ، و عانقتها و قالت لها : الله يفتح عليك ياشيخة ، كنت من زمان لا أعرف كيف أفاتحك بالموضوع لكن الحمدلله أنت متفهمة لدرجة كبيرة ، أنا ربيعة من أربعة سنين متزوجة من زوجك ، و لم نستطع إخبارك ،،المرشدة أندهشت مصدومة ، صرخت ، داخت و سقطت مغمى عليها ، فأخذوها للمستشفى ، و رافقتها ربيعة ...: لما أستفاقت المرشدة ، قالت لها ربيعة : و الله زوجك لا أعرفه و لا عمري شفته ، و لكن نصيحة مني ليك خلي دروسك عن الصلاة و بر الوالدين و الصيام و لعد تتفلسفي كثير في أمور ماتقدري عليها.المهمالمرشدة أستقالت من العمل و لازالت تحت الصدمة و تنهض ليلا مفزوعة تناديربيعة_الله_لايربحك_ياربيعة