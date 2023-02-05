هل يمكن معالجة الإنسان النرجسي؟

aymenbdn

aymenbdn

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إنضم
1 نوفمبر 2022
المشاركات
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النقاط
3
العمر
23
محل الإقامة
Ain tmouchnt
الجنس
ذكر
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النرجسي يدرك ضعف شخصيته ، ويفتقر إلى الإيمان بنفسه ، ويب نفسه كثيرا. كما أنه يدرك أنه شخص مؤذ ومخادع واستغلالي وغير أمين. لا ينام طوال الليل من أجل ابتكار أفخاخ خادعة ، و لكنه أيضا يرفض الدواء ، ولا يتعاون ، ولا يريد التغير
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هل يمكن معالجة الإنسان النرجسي؟

شخصية النرجسية تشكل خطر على المجتمع ولكن هذا لا يعني أن نعزلهم وإنما يجب معالجتهم
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