aymenbdn
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النرجسي يدرك ضعف شخصيته ، ويفتقر إلى الإيمان بنفسه ، ويب نفسه كثيرا. كما أنه يدرك أنه شخص مؤذ ومخادع واستغلالي وغير أمين. لا ينام طوال الليل من أجل ابتكار أفخاخ خادعة ، و لكنه أيضا يرفض الدواء ، ولا يتعاون ، ولا يريد التغير
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هل يمكن معالجة الإنسان النرجسي؟
شخصية النرجسية تشكل خطر على المجتمع ولكن هذا لا يعني أن نعزلهم وإنما يجب معالجتهم
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