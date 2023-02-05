هل يمكن معالجة الإنسان النرجسي؟ شخصية النرجسية تشكل خطر على المجتمع ولكن هذا لا يعني أن نعزلهم وإنما يجب معالجتهم

النرجسي يدرك ضعف شخصيته ، ويفتقر إلى الإيمان بنفسه ، ويب نفسه كثيرا. كما أنه يدرك أنه شخص مؤذ ومخادع واستغلالي وغير أمين. لا ينام طوال الليل من أجل ابتكار أفخاخ خادعة ، و لكنه أيضا يرفض الدواء ، ولا يتعاون ، ولا يريد التغيراقرأ المقال كاملا